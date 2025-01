Settimana di consultazioni nel Partito democratico a Genova. Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, dopo il vertice del centrodestra convocato venerdì scorso dal governatore Marco Bucci per accelerare il percorso verso l’ufficializzazione della candidatura di Pietro Piciocchi, anche il centrosinistra inizia a muovere i primi passi per arrivare alla definizione della coalizione progressista che dovrà individuare il prossimo candidato sindaco per Genova.

Una data ufficiale ancora non c’è, ma in molti ormai si stanno orientando a considerare decisivi i weekend centrali di maggio. I primi incontri del segretario provinciale e conigliere regionale, Simone D’Angelo, affiancato dal comitato politico dei saggi istituito per l’occasione, inizieranno oggi con i contatti con rappresentanti di realtà civiche e associazioni del centrosinistra.

Per domani alle 19 è in calendario l’incontro con Italia viva. Mercoledì pomeriggio, sfileranno una dietro l’altra tutte le realtà che hanno dato vita all’alleanza delle ultime regionali: Lista Orlando, Linea Condivisa, Sinistra italiana, Europa verde, Movimento 5 Stelle, Azione e gli altri centristi di sinistra di Popolari, europeisti e riformisti, Alleanza civica, Partito repubblicano italiano, Movimento repubblicani europei. Gli incontri si concluderanno giovedì con Più Europa, ma in questi giorni non mancheranno anche gli appuntamenti con Possibile, Partito socialista italiano, Demos, Genova che osa, i promotori civici della candidatura a sindaco di Filippo Biolé e il cosidetto gruppo Acquarone, che stasera presenterà il pamphlet “Tocca a noi”, una raccolta di proposte per la città a cui ha partecipato, tra gli altri, anche l’ex sindaco Marco Doria.

Per quanto riguarda il candidato sindaco, non essendo ancora definito il perimetro delle alleanze è difficile fare pronostici. Si fanno i nomi dell’ex ministra Roberta Pinotti, che pure in un’intervista di qualche tempo fa si sarebbe chiamata fuori, e dell’ex segretario provinciale, Alessandro Terrile, e dei due consiglieri regionali, Armando Sanna e Federico Romeo. Fuori dal Pd novità delle ultime ore sarebbe il nome dell’ex assessore della giunta Doria, Carla Sibilla, che va ad aggiungersi all’elenco che comprende, tra gli altri, anche la prorettrice Adriana Del Borghi e il docente universitario di Economia, Maurizio Conti. Il Movimento Cinque Stelle, spingerebbe per l’ex eurodeputata Tiziana Beghin.