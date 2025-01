Cambiare lo Statuto della Regione Liguria per nominare due assessori e quattro sottosegretari in più, come si legge nel Disegno di legge approvato dalla giunta, costerà 4 milioni di euro in cinque anni. Lo afferma Davide Natale segretario regionale del Pd.

“Nel momento che li nomini – spiega Natale – questo comporta una spesa e per i quattro sottosegretari è pari, per ciascuno di loro, allo stipendio di un consigliere moltiplicato per cinque anni e il risultato fa 4 milioni di euro”.

Secondo il segretario regionale del Pd “La credibilità di questo centrodestra è già svanita perché, dovevano essere gratis i commissari degli ospedali, e invece li pagano, dovevano essere gratis i collaboratori dell’assessore alla sanità e invece li pagano e così è per i sottosegretari e i due nuovi assessori che, quando ci saranno, verranno pagati anche questi. Quindi qui gli unici a mentire sono i consiglieri del centrodestra che continuano a prendere in giro i cittadini, che invece meritano rispetto”.