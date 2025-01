Arriva ad Albenga lo Swap Party. Si tratta di un evento in cui le persone si scambiano oggetti di varia natura, accessori, vestiti, articoli per la casa e molto altro.

L’appuntamento è per sabato 11 gennaio dalle ore 15 in piazza dei Leoni.

Le regole sono molto semplici: si porta i propri 10 pezzi migliori da barattare in una atmosfera di divertimento, con musica e con l’apericaritas.

Sarà un modo per rimettere in circolo ciò che per noi non ha più interesse, ma che può averlo per qualcun altro.

L’evento è organizzato dalla Caritas Diocesana di Albenga-Imperia e Sfuso.