Chiusura in rialzo per le Borse europee, al termine di una seduta contrassegnata dalla volatilità nel primo giorno di contrattazione del 2025, in un clima ancora semifestivo. Milano segna +0,55%, Francoforte +0,58%, Londra +1,07%, Parigi +0,18%, +0,71%, Madrid +0,71%. Spread Btp/Bund sui 117 punti (variazione +0,78%, rendimento Btp 10 anni +3,53%, rendimento Bund 10 anni +2,37%).

A Piazza Affari si distinguono i titoli oil, con Saipem (+6,10%), Eni (+2,84%), Saipem ( in testa. sono state gettonate le azioni petrolifere: Eni ha guadagnato il 2,8%, Saipem il 6,1% e Tenaris (+2,08%).

L’euro è sceso a 1,02525 dollari rispetto a 1,036 dell’apertura. La divisa europea vale inoltre 161,56 yen (163,155 il 30 dicembre), mentre il cross dollaro/yen è a 157,57 (157,16).

In forte rialzo il petrolio, con il Wti a 73,51 dollari al barile (+2,5%). Il gas naturale sale a 50 euro al megawattora (+2,27%).