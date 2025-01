In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le tre giornate in tutti e tre i distretti:

Distretto sociosanitario N. 17

04/01 8-12 Dott.sa Miria Coccia Via Brigate Partigiane, 76 Follo

04/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

05/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

06/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

Distretto sociosanitario N.18

04/01 8-12 Dott. Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

04/01 8-12 Dott. Rosario Leotta Via Francesco Crispi, 103 La Spezia

04/01 8-12 Dott.sa Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

04/01 14-17 Dott.sa Maria Serena Ruffini Via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

04/01 14-17 Dott.sa Elisa Angelinelli Piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

04/01 14-17 Dott. Giuseppe Di Sibio Via Mantegazza, 14 San Terenzo

05/01 8-12 Dott.sa Erica Guaragna Via Fieschi, 238 La Spezia

05/01 8-12 Dott.sa Camilla Zattera Via Genova, 129 La Spezia

05/01 8-12 Dott. Davide Barletta Via delle Cave, 114 La Spezia

05/01 14-17 Dott.sa Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

05/01 14-17 Dott. Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia

06/01 8-12 Dott. Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

06/01 8-12 Dott.sa Camilla Zattera Via Genova, 129 La Spezia

06/01 8-12 Dott. Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

06/01 14-17 Dott.sa Maria Serena Ruffini Via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

06/01 14-17 Dott.sa Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

06/01 14-17 Dott. Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia

Distretto sociosanitario N.19

04/01 8-12 Dott. Pier Luigi Angelinelli Via Sommovigo, 159 Arcola

04/01 8-12 Dott. Tommaso Lapi Piazza Matteotti, 64 Sarzana

04/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

04/01 14-17 Dott.sa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni

05/01 8-12 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

05/01 8-12 Dott.sa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni

05/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

05/01 14-17 Dott. Giovanni Frediani Via Pisanello, 5 Ameglia

06/01 8-12 Dott. Mario Quadrelli Via Cisa Sud, 264 Santo Stefano di Magra

06/01 8-12 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

06/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra