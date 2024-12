Le elezioni comunali 2025 si terranno in primavera in una data ancora da decidere e in Liguria saranno tre i Comuni a essere rinnovati.

C’è Genova a causa della decadenza da sindaco Bucci, eletto presidente della Regione Liguria. Gli altri due consigli comunali a essere eletti saranno invece due piccoli centri: Orero, in provincia di Genova, e Sassello, in quella di Savona.

Su Genova il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi è stato investito da Marco Bucci come candidato a giudicare dalle ultime dichiarazioni e l’impegno che ci sta mettendo Piciocchi in questi mesi a recuperare consensi su decoro, manutenzioni e sicurezza, con una grande presenza su social e territorio, sembra proprio andare in quella direzione.

Dal lato del centrosinistra occorrerà capire innanzi tutto quale sarà l’ampiezza della coalizione: campo largo o no? L’esperienza dell’alleanza tra Pd e 5 Stelle non è stata positiva, coi pentastellati crollati alla ricerca di una nuova identità dopo il divorzio da Beppe Grillo e poi resta aperta tutta la partita con i centristi. Su Genova, alle regionali, il centrosinistra ha conquistato molti più voti rispetto alla coalizione a sostegno di Bucci, nonostante Orlando sia arrivato alla candidatura un po’ in ritardo e non sia diretta espressione del territorio. Lo spezzino ha deciso di restare in consiglio regionale proprio per coerenza e offrire un punto di riferimento di peso anche in questa tornata elettorale. L’evento al Teatro di Stradanuova di qualche giorno fa lo dimostra.