Arrivano i primi commenti sindacali e politici alla notizia della vendita di Piaggio Aerospace alla turca Baykar.

Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dice: “Prendiamo atto della comunicazione da parte del Mimit che ha scelto la proposta ritenuta più convincente. È punto di partenza e non di arrivo dopo un’attesa che dura dal dicembre 2018 quando è iniziata la fase di commissariamento. Adesso entriamo nel vivo e auspichiamo che la valutazione del Mimit corrisponda, al di là dei comunicati stampa, a quei parametri che come Fim Cisl Liguria avevamo considerato strategici come la piena tutela occupazionale, la continuità dei siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova, con il mantenimento degli asset produttivi e la disponibilità a forti investimenti nelle risorse umane e nella ricerca per rilanciare un’azienda strategica che nel corso degli anni ha perso professionalità di alto profilo. Auspichiamo che l’azienda scelta abbia tutte le potenzialità per un piano industriale che sappia dare un futuro a lunga scadenza. Ci sarà da valutare anche la questione poi della Golden Power. Questo annuncio deve essere un segnale positivo ma adesso ci aspettiamo in tempi rapidi una convocazione al ministero per avere un confronto diretto con il governo e con l’azienda per interloquire direttamente e capire quali sono le strategie. Bene i comunicati stampa positivi, ma vogliamo vedere e approfondire il piano industriale che è stato presentato. Dopo sei anni di attesa, gli annunci non sono più sufficienti».

Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, spiega: «La cessione ai turchi di Baykar è un’ottima notizia, si garantisce finalmente un futuro al gruppo e ai suoi dipendenti. Si conclude così positivamente il bando di gara, come preannunciato dal ministro Urso nell’ultimo question time posto sul tema. I pronostici pessimistici di certa opposizione sono stati disattesi. Bene che la valutazione per l’assegnazione a Baykar sia stata fatta in base alla soluzione più rispettosa dei lavoratori e dei creditori, che prevede un piano industriale in grado di mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili che quelle di manutenzione motori, con grandi potenzialità di sviluppo in un settore in forte espansione come quello dei droni. Si va insomma avanti con le giuste garanzie di rilancio, grazie all’importante lavoro fatto dai commissari, che ringraziamo unitamente al ministro Urso, per la gestione della vertenza. Noi continueremo a monitorare attentamente la situazione, vigilando sul rispetto degli impegni presi».