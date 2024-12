Eletti i presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti del consiglio regionale. Ecco i nomi

I COMMISSIONE-AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E BILANCIO

Presidente: Alessandro Bozzano (Vince Liguria – Noi Moderati); vicepresidente: Carola Baruzzo (Pd).

II COMMISSIONE-SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

Presidente: Marco Frascatore (Orgoglio Liguria); vicepresidente: Enrico Ioculano (Pd).

III COMMISSIONE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Presidente: Armando Biasi (Lega); vicepresidente: Jan Casella (Alleanza Verdi Sinistra).

IV COMMISSIONE-TERRITORIO E AMBIENTE

Presidente: Chiara Cerri (Forza Italia); vicepresidente: Davide Natale (Pd).

V COMMISSIONE-CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Presidente: Stefano Giordano (M5S); vicepresidente: Gianmarco Medusei (Fratelli d’Italia).

VI COMMISSIONE-ANTIMAFIA

Presidente. Andrea Orlando (Pd); vicepresidente: Veronica Russo (Fratelli d’Italia).

Il consigliere regionale della Lega e nuovo presidente della III Commissione consiliare Attività produttive Armando Biasi commenta: «Sono onorato di essere stato eletto presidente e nominato membro della IV Commissione consiliare Territorio e Ambiente, della V Commissione consiliare Controlli, Verifica delle Leggi, Pari Opportunità, e della VI Commissione consiliare Antimafia. Si tratta di importante incarichi per cui darò il massimo impegno continuando ad essere vicino alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni del territorio con lo stesso entusiasmo e la stessa predisposizione all’ascolto che da sempre contraddistinguono la mia attività politica. Per quanto riguarda la III Commissione consiliare ricordo che si tratta di materie fondamentali per la crescita della nostra regione e un sempre migliore futuro per i liguri: obiettivi che con la giunta Bucci riusciremo senz’altro a raggiungere nei più efficaci e corretti dei modi. Ringrazio la Lega e i colleghi consiglieri che mi hanno sostenuto».

Stefano Giordano dichiara: «Sono onorato di essere stato scelto per presiedere la V Commissione-Controlli, verifica attuazione delle leggi, pari opportunità. Ricordo in particolare che lo Statuto della Regione Liguria è ispirato ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà e “assicura le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini”. La Regione, inoltre, “si impegna a perseguire la parità tra uomo e donna intesa come diritto e condizione necessaria per l’affermazione individuale e professionale, ma anche come valore fondamentale per la crescita del territorio, non solo in un’ottica di coesione sociale, ma anche di sviluppo economico”. Lavorerò per la piena attuazione di questi valori fondanti e importantissimi per una società più equa, oltre che controllare e verificare l’applicazione delle leggi approvate dal consiglio».

Jan Casella dice: «Il mio primo impegno sarà quello di combattere il dramma delle morti sul lavoro. Le istituzioni devono fare tutto il possibile per ridurre i fattori che favoriscono gli infortuni professionali. Proporrò, da subito, l’approvazione di un patto regionale per la sicurezza sul lavoro, da scrivere in collaborazione con sindacati, enti locali e associazioni datoriali. Quasi sempre, le morti bianche sono causate da lavoro nero, precarietà e carichi lavorativi fuori norma. Bisogna potenziare i controlli, adottare regole più stringenti sui sub-appalti, vigilare sul rispetto dei tempi di pagamento, migliorare la formazione dei lavoratori, già a partire dalle scuole e dagli istituti professionali. Essere vicepresidente della commissione Lavoro è una grande soddisfazione. Per quindici anni ho lavorato come cameriere, poi ho prestato servizio nel mondo della scuola e sono stato educatore e formatore nel campo della fragilità giovanile. Metterò la mia esperienza al servizio della collettività».