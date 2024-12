Sono stati consegnati ufficialmente oggi alla Guerrato spa i lavori per la costruzione del nuovo Felettino della Spezia. A effettuare la consegna è stata Ire, per conto di Asl 5. Scattano quindi gli 850 giorni previsti dal contratto per la realizzazione del presidio ospedaliero.

Questa mattina intanto il neo commissario Fabrizio Cardone ha fatto il punto della situazione insieme a tutta la struttura tecnica di Ire e della Regione Liguria, in attesa, la prossima settimana, di prendere contatto direttamente con il concessionario.

«Stiamo rispettando i tempi che ci siamo prefissati dal momento del nostro insediamento poche settimane fa – affermano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone – con il via libera del Rina Check al progetto esecutivo e l’approvazione deliberata da parte di Asl 5 in modo da garantire oggi la consegna ufficiale dei lavori prima delle festività, in piena continuità con le attività di pulizia e sfalcio del verde già realizzate. Questo ulteriore passo avanti è certamente un ottimo segnale per tutto il nostro territorio e per l’intera Liguria. Il fatto che il neo commissario Cardone sia entrato subito nel vivo del lavoro con la riunione tecnica odierna è un’ulteriore elemento positivo, nella consapevolezza che i prossimi mesi saranno impegnativi e richiederanno un monitoraggio continuo e costante dell’avanzamento progressivo del cantiere».