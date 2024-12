La giunta comunale di Chiavari ha approvato il documento di indirizzo per la creazione di un nuovo collegamento pedonale tra il lungomare Esuli Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia e l’area di Preli per un investimento di circa 1.200.000 euro.

Sarà prolungata la passeggiata a mare di Preli e restituto uno spazio alla cittadinanza con una nuova piazza sul mare ai piedi della pineta delle Grazie di oltre 1400 mq

«L’intervento deriva dalla riqualificazione di una proprietà privata – dichiara il vicesindaco Michela Canepa – che prevede la cessione di un’area di 577 mq al Comune, unita a una porzione di area già comunale, in precedenza occupata da alcune strutture precarie dagli ex Bagni Gabbiano, e alla zona adiacente oggi destinata a parcheggi. Nell’area di proprietà privata è prevista anche la realizzazione di una struttura eco compatibile di circa 100 mq per un chiosco bar e un ristorante. Con queste operazioni puntiamo a valorizzare ulteriormente un tratto di waterfront che negli ultimi anni è cresciuto in termini di frequentazione, diventando uno dei punti più apprezzati di Chiavari restituendo così, ai cittadini di Chiavari e ai turisti, oltre 1.400 mq di aree in una delle zone più pregiate della nostra città».