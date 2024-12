Erg e Duferco Energia, società del Gruppo Duferco che in Italia è tra i principali fornitori di energia elettrica e gas, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement di tipo Pay As Produced della durata di 5 anni per la fornitura di circa 100 GWh/anno di energia green prodotta dall’impianto eolico di Rotello in Molise, con una capacità installata di 42 MW.

Il parco, a partire dal 2025, uscirà dal periodo di incentivazione.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, commenta: «L’accordo con Duferco Energia, primaria realtà industriale internazionale, è coerente con la nostra strategia di securitizzazione dei ricavi non solo per i nuovi asset ma anche per quelli che stanno terminando il periodo di incentivazione, come il parco di Rotello. Questo contratto conferma la leadership del Gruppo nel mercato dei Ppa, fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di forte volatilità».

«Il Ppa siglato con Erg, il più grande produttore italiano da fonte eolica, conferma il nostro impegno nei confronti di sostenibilità e transizione energetica – commenta Massimo Croci, amministratore delegato Duferco Energia − l’accordo costituisce un’importante fonte di diversificazione del nostro portafoglio e conferma la nostra strategia di acquisizione di energia da fonte rinnovabile long term nell’ambito del mercato dei Ppa, mercato in cui vogliamo aumentare la nostra market share in Italia e in Europa».