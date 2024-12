Si è conclusa con successo l’assemblea plenaria dell’associazione Linea Condivisa, durante la quale sono emersi importanti obiettivi e decisioni per il futuro dell’organizzazione.

L’obiettivo principale, condiviso da tutti gli interventi, è quello di continuare ad operare nell’ambito civico del panorama della sinistra ligure con competenza e determinazione.

Come annunciato prima delle elezioni regionali, considerando conclusa questa fase di crescita associativa, l’intero direttivo ha formalizzato le proprie dimissioni.

L’assemblea ha quindi votato e approvato il nuovo direttivo, composto da:

Alessio Boni

Luca Cinelli

Roberto D’Avolio

Caterina Iacopi

Rossella D’Acqui

Erika Venturini

Con la presenza come invitati permanenti del consigliere regionale Gianni Pastorino e del capogruppo in consiglio comunale di Genova Filippo Bruzzone. A seguito dell’elezione, Rossella D’Acqui è stata riconfermata come presidente dell’associazione. A coadiuvarla saranno Erika Venturini nel ruolo di tesoriere, mentre Caterina Iacopi è stata scelta come segretaria.

“Siamo particolarmente contenti di aver scelto un nuovo gruppo equilibrato per genere, competenze, età ed esperienze, per continuare il percorso fatto con nuove energie − scrivono in una nota − Linea Condivisa si impegna a proseguire il proprio lavoro con rinnovato entusiasmo e determinazione, continuando a rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico ligure”.