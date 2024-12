A Sestri Levante sono iniziati importanti interventi di manutenzione lungo i percorsi escursionistici di Sant’Anna e Punta Manara, finalizzati a migliorare l’esperienza e la sicurezza per tutti gli appassionati di trekking e natura.

I lavori comprendono la pulizia e il decespugliamento selettivo lungo i tracciati di S. Anna (parte alta) e Punta Manara (tratti specifici), il taglio di piante d’alto fusto deperienti e secche in località Colle Madonnetta e la sistemazione e pulizia della zona del “Castellaro”. Gli interventi, che proseguiranno nelle prossime settimane, saranno completati entro la fine dell’anno.

L’Amministrazione comunale ha previsto inoltre il miglioramento delle dotazioni a servizio degli escursionisti, attraverso l’acquisto di nuovo arredo in legno di castagno. Saranno posizionate lungo i tracciati sei nuove panche con schienale e tre tavoli da picnic, per offrire spazi accoglienti dedicati al ristoro e alla sosta.

Il Comune di Sestri Levante ha destinato a queste attività uno stanziamento complessivo di 20 mila euro dal proprio bilancio.

«Per valorizzare e supportare l’importante lavoro svolto dall’Associazione di volontariato “Sentieri a Levante” nella manutenzione e nella sorveglianza del territorio, come Amministrazione quest’anno abbiamo aumentato di 3 mila euro il contributo annuale a essa destinato, portandolo a un totale di 8 mila euro. Questo incremento mira a garantire la cura e la sicurezza dei preziosi itinerari che compongono la nostra rete sentieristica − sottolinea l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino − inoltre, gli interventi in corso in questi giorni rappresentano un ulteriore passo verso la promozione di un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, che valorizza il territorio e lo rende sempre più accessibile a tutti gli amanti della natura, garantendo la cura e la sicurezza dei nostri preziosi itinerari».