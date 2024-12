Genova, unica meta italiana scelta dalla guida turistica Lonely Planet come città Best In Travel 2025, celebra con i cittadini questo riconoscimento. L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre nell’atrio di Palazzo Tursi dove, a partire dalle 17.30, si festeggia tutti insieme con cioccolata calda e pandolce.

Anche il Natale in città accende le luci su questo risultato.

Dalla rotonda di piazzale Kennedy al Mog a largo Lanfranco, dai giardini di Brignole a piazza Fontane Marose e via Garibaldi. Tanti i punti della città che si illumineranno e coloreranno Genova con il bollino Best in Travel.

Per festeggiare questo traguardo l’assessorato a turismo e sport del Comune ha realizzato un progetto di arredo urbano molto luminoso a cui la Camera di Commercio contribuisce con una distribuzione di prodotti e servizi Genova Gourmet e del tradizionale pandolce genovese basso.