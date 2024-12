L’Istituto clinico scientifico Maugeri Genova ospiterà il prossimo 16 dicembre alle 15.30 l’evento musicale dal titolo “Un viaggio tra le note del cantautorato e della musica Italiana”, a opera del Moon & Silver Acoustic Duo.

L’evento rientra nel progetto Maugeri In Arte che porta l’arte, in tutte le sue espressioni, in ospedale, trasformandolo da spazio di cura in luogo pulsante di vita e di cultura.

«L’esibizione del Moon & Silver Acoustic Duo – dichiara Caterina Pistarini, direttore dell’Istituto Ics Maugeri di Genova – valorizza il lavoro che medici, infermieri, ricercatori e personale svolgono in ospedale ogni giorno, dove la qualità delle prestazioni e le migliori terapie si accompagnano al benessere del paziente. La bellezza e l’armonia delle forme artistiche possono rappresentare un valido sostegno in un percorso di recupero fisico e psicologico delle persone con disabilità. La risposta positiva finora riscontrata in molte strutture di Ics Maugeri su tutto il territorio nazionale ci stimola a continuare questo progetto che siamo intenzionati a perseguire programmando altri eventi nel 2025 anche nel nostro Istituto di Genova».

L’evento è l’ultima tappa del percorso che Maugeri ha avviato da alcuni anni. Annalisa Andaloro, direttore Procurement and Supply Chain di Ics Maugeri, coordinatrice e direttore artistico del progetto, spiega: «Maugeri In Arte nasce dalla consapevolezza che bellezza e armonia in tutte le forme artistiche, dalla pittura alla fotografia e alla musica, possono contribuire al positivo decorso di una patologia e risultare un valido sostegno in un percorso di recupero fisico e psicologico. Il progetto Maugeri In Arte, partito dall’Irccs di Pavia, ha avuto una tale risposta positiva da coinvolgere via via molte delle strutture di Ics Maugeri su tutto il territorio nazionale. Ora è arrivato anche in Liguria e siamo invogliati a proseguire in altre strutture e regioni».

Nei giorni scorsi cs Maugeri Genova ha ricevuto il riconoscimento Best italian healthcare Awards – assegnato alle aziende del settore socio-sanitario che si sono distinte per qualità e performance – posizionandosi terzo nella Categoria Centri Riabilitazione Residenziali. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, insieme a Plimsoll Publishing Ltd, l’ente certificatore di livello mondiale Rina, la divisione Consulting di Aon Advisory & Solutions ed Edison Next.