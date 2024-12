Questa mattina nella Cattedrale di Genova sono state presentate le iniziative organizzate dalla Diocesi per il Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”.

Il Giubileo è un evento religioso speciale per la Chiesa cattolica che si tiene a intervalli regolari di 25 anni: un tempo di riconciliazione, di solidarietà e di attenzione ai fratelli.

Anche a Genova, come nelle altre Diocesi, il Giubileo si apre domenica 29 dicembre. Alle ore 15.30 nella Chiesa del Gesù ci sarà un momento di preghiera al quale seguirà il pellegrinaggio in processione, presieduto dall’Arcivescovo e partecipato da Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli, fino al sagrato della Cattedrale; qui, con il suono dello ‘jobel’ (in ebraico un corno d’ariete – da qui la parola Giubileo) si aprirà l’Anno Santo. Dopo la

preghiera dell’Arcivescovo davanti al Crocifisso bianco proveniente dalla parrocchia di Mignanego, ci sarà l’ingresso in Cattedrale per la celebrazione eucaristica.

In tutte le parrocchie della Diocesi le SS. Messe del pomeriggio di domenica 29 dicembre sono sospese. A favore di chi non potrà partecipare, la celebrazione sarà trasmessa in diretta sull’emittente Telepace 2 (canale 85).

Saranno cinque le chiese giubilari nel territorio diocesano: la Cattedrale, il Santuario N.S. della Guardia, il Santuario del Gesù Bambin di Praga ad Arenzano, il Santuario di N.S. del Suffragio a Recco e il Santuario N.S. della Guardia di Gavi.

«Questo anno che siamo chiamati a vivere insieme è una grazia che il Signore ci fa – dice Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, nel suo video messaggio per il Giubileo 2025 -. Sarà un’occasione per fermarsi e riflettere sulla meta della nostra vita, sul suo vero significato: dove vogliamo andare? Come vogliamo camminare? Siamo chiamati ad essere “Pellegrini di speranza”: potremo camminare insieme ad altri e coinvolgerli in questo anno, affinché il Giubileo diventi un momento di popolo, di Chiesa, degli uomini e delle donne che vivono con noi condividendo le stesse fatiche, le stesse gioie e le stesse speranze. Papa Francesco ci richiama alla parola “speranza”. Invito tutti a cogliere quest’anno la presenza del Signore che cammina con noi. È questa la speranza cristiana. Non siamo soli anche quando appare faticoso camminare, e siamo sicuri che la speranza non delude. Invito tutti a partecipare alla celebrazione di apertura del Giubileo, domenica 29 dicembre. È la nostra Chiesa che si mette in cammino insieme a tutte le Chiese del mondo».

«La Diocesi di Genova ha predisposto un calendario di eventi per favorire il più possibile la partecipazione dei fedeli – dice Don Gianluigi Ganabano, referente diocesano del Giubileo -. Saremo a Roma per il Giubileo degli Adolescenti e dei Giovani, con i ragazzi della Cresima e con i Catechisti. Ma anche a Genova sarà possibile vivere il Giubileo nelle cinque chiese giubilari e con i pellegrinaggi già predisposti».

«Anche la città sarà coinvolta in questo Anno Santo – spiega Don Gianfranco Calabrese, Vicario Episcopale per l’Annuncio del Vangelo -. La Diocesi infatti ha in cantiere alcune iniziative che coinvolgeranno le scuole, il mondo dello sport e della cultura, e naturalmente anche il sociale. Nell’estate faranno tappa a Genova alcune migliaia di

giovani in viaggio verso Roma. Li accoglieremo e proporremo loro alcune iniziative volte a far conoscere la nostra città».

Le iniziative della Diocesi di Genova

Domenica 29 dicembre Apertura dell’Anno Giubilare – Cattedrale, ore 15.30

Domenica 5 gennaio Festa dei popoli – Cattedrale ore 16

Lunedì 27 gennaio Corso di formazione per guide turistiche e volontari per le aperture delle chiese giubilari – Sala Quadrivium ore 15.30

Domenica 2 febbraio Giornata per la Vita Consacrata – Cattedrale ore 15.30

Domenica 9 febbraio Giornata del Malato – Cattedrale ore 15.30

Venerdì 28 marzo “24 ore per il Signore”

Sabato 29 marzo Evento giubilare diocesano delle Confraternite

Giovedì 17 aprile Santa Messa Crismale – Cattedrale ore 9.30

Venerdì 25 aprile Giubileo degli Adolescenti – A Roma, fino a domenica 27

Venerdì 23 maggio Pellegrinaggio dei ragazzi della Cresima – A Roma, fino al 25

Domenica 15 giugno Pellegrinaggio del mondo del lavoro – Santuario N.S. della Guardia

Lunedì 28 luglio Giubileo dei Giovani – A Roma fino a domenica 3 agosto

Venerdì 26 settembre Giubileo dei Catechisti – A Roma, fino al 28

Sabato 11 ottobre Giubileo della spiritualità mariana – Santuario N.S. della Guardia

Sul sito della Diocesi di Genova è stata predisposta una sezione dedicata al Giubileo con tutte le informazioni e le indicazioni per i fedeli.