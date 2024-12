L’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, nata a Genova con sede legale e radici storiche all’ospedale Gaslini, anche quest’anno presenta la tradizionale campagna di Natale “Dono Ricerca. RiDono la vita”.

L’iniziativa è volta a sostenere la ricerca scientifica sui tumori cerebrali pediatrici e sul neuroblastoma, il più frequente tumore solido extra-cranico in età pediatrica. Un impegno che punta a diversi filoni di ricerca. Ad esempio, allo studio delle mutazioni nei geni ritenute legate all’insorgenza e allo sviluppo del neuroblastoma: ciò, al fine di individuare terapie mirate per colpire quelle stesse mutazioni e per una medicina personalizzata, su misura di ogni bambina e bambino.

I doni proposti dal “Bambino con l’imbuto”, simbolo dell’associazione, si possono scegliere sul sito www.neuroblastoma.org. In alternativa, si può telefonare al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320, oppure si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica natale@neuroblastoma.org.