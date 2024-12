Intera giornata di sciopero per i dipendenti della G&A di Bolzaneto, azienda di trasporto su gomma di prodotti petroliferi e chimici. Questa mattina i lavoratori sono scesi in sciopero in solidarietà a familiari e colleghi delle vittime di Calenzano.

«Un atto di solidarietà e di denuncia – commenta Marco Gallo segretario responsabile del settore logistica Filt Cgil Liguria – in attesa di capire cosa sia accaduto e i motivi per i quali cinque lavoratori hanno perso la vita, la nostra solidarietà va ai colleghi e le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Garantire salute e sicurezza sul lavoro devono essere pienamente garantiti: le parole non bastano più».