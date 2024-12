«Molte persone anziane hanno bisogno di più sanità e, soprattutto, i malati cronici. Per le liste di attesa abbiamo intenzione di fare un grosso cambiamento nella programmazione: noi faremo in modo che gli ospedali e i medici decidano già dall’inizio, cioè dal primo momento in cui il malato cronico viene individuato, tutto il programma di visite ed esami che deve essere fatto in un’ottica almeno triennale, così vengono tutti prenotati e non c’è più bisogno di aspettare le liste d’attesa»

È il piano lanciato dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, stamattina a Genova a margine di un convegno dello Spi Cgil. Lo riporta l’agenzia Dire.

«Questo è fondamentale per garantire il servizio a tutti gli anziani − aggiunge Bucci − dobbiamo aumentare i programmi di prevenzione per risparmiare soldi in terapia. Per noi è assolutamente fondamentale fare una lista delle persone a potenziale rischio e gestirle».