La Città Metropolitana di Genova ha formalizzato l’adozione del Patto di Integrità, uno strumento che rafforza trasparenza, legalità e correttezza nelle procedure di gara e nei contratti pubblici. L’Ente sottolinea l’importanza di diffondere questo strumento anche a livello locale, invitando i Comuni del territorio metropolitano a considerare l’adozione del documento per le proprie gare pubbliche, specialmente quelle condotte autonomamente.

Un impegno condiviso contro la corruzione

Il Patto di Integrità rappresenta un accordo vincolante tra l’Amministrazione e gli operatori economici partecipanti alle gare pubbliche. Esso mira a prevenire comportamenti illeciti, consolidare la fiducia tra istituzioni, cittadini e imprese, e garantire che tutte le fasi di un appalto siano svolte in conformità ai principi di lealtà e trasparenza.

Il documento impegna tutte le parti coinvolte a non offrire, accettare o richiedere denaro o altri vantaggi indebiti, né direttamente né tramite intermediari, durante il processo di affidamento e l’esecuzione dei contratti. L’accettazione del Patto, obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto, costituisce una chiara dichiarazione di adesione ai principi di legalità e integrità, configurandosi come parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Sanzioni e conseguenze

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità può comportare serie conseguenze, quali:

• L’esclusione dalla gara per irregolarità accertate nella fase pre-aggiudicazione.

• La revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto, accompagnate dall’escussione delle cauzioni previste.

• La possibilità per l’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Durata ed efficacia del Patto

Il Patto di Integrità si applica dalla fase iniziale della gara fino all’integrale esecuzione del contratto, rappresentando un riferimento costante per assicurare il rispetto dei principi fondamentali della gestione degli appalti pubblici.

Dove trovare il Patto di Integrità

Il documento è disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Città Metropolitana di Genova, consultabile qui.

Invito ai Comuni

La Città Metropolitana invita i Comuni del territorio a prendere visione del Patto di Integrità e a valutarne l’adozione su base volontaria. L’obiettivo è creare una rete di amministrazioni locali impegnate nella promozione di gare pubbliche trasparenti, contribuendo a migliorare la qualità dell’azione amministrativa e la fiducia delle comunità locali.

Per informazioni o supporto tecnico sull’implementazione del Patto, i Comuni possono contattare l’ufficio performance e controlli della Città Metropolitana di Genova.