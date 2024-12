In occasione del Natale 2024, il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets invita a vivere il Natale nei suoi beni aperti al pubblico.

Fino a lunedì 6 gennaio 2025 sono in programma oltre 40 eventi che coinvolgeranno 22 Beni Fai, dal Trentino alla Sicilia, e potranno regalare preziosi momenti di serenità e arricchimento culturale, da condividere con parenti e amici. In Liguria Casa Carbone a Lavagna (Ge), casa di famiglia perfettamente integra, come sospesa nel tempo, esemplare riflesso della vita, del gusto dell’abitare e degli interessi di una tipica famiglia borghese di fine Ottocento.

Per cinque domeniche – 8, 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio 2025 – sarà possibile vivere la magia del Natale tra le sale di Casa Carbone, decorate per l’occasione con gli addobbi delle feste e il presepe, e partecipare a interessanti visite guidate – alle ore 10.15, 11.15 e 12.15 – arricchite da appuntamenti speciali per adulti e bambini, organizzati alle ore 17 e diversi per ogni giornata di evento, realizzati in collaborazione con la presidenza Fai Liguria e alcune importanti realtà del territorio.

Questo il programma degli eventi speciali:

8 dicembre “Il presepe di sagome di Guido Zibordi”

I personaggi dei dipinti barocchi per un presepe “impossibile” Incontro con Guido Zibordi. Zibordi, docente presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, conversando con Farida Simonetti, storica dell’arte e Presidente Regionale Fai Liguria, illustrerà l’originale presepe da lui realizzato e che il pubblico potrà ammirare visitando la dimora: da sempre attento alla grande storia dell’arte − dalle nature morte fiamminghe di cui ritroviamo echi nei suoi dipinti ai suoi disegni in cui rivisita quelli dei palazzi di Genova di Rubens – ha ideato i personaggi del presepe disegnando i protagonisti estrapolandoli dai più famosi dipinti barocchi e creando delle sagome autoreggenti che riprendono la grande tradizione dei “cartelami”, cioè le sagome che componevano le scene per i grandi apparati effimeri delle grandi liturgie barocche. Il presepe così composto diventa quindi una straordinaria antologia di capolavori della pittura sei-settecentesca e i visitatori potranno cimentarsi, grazie alle schede che avrà a disposizione, in un coinvolgente gioco di riconoscimento.

15 dicembre “La tavola delle feste” Storia dell’apparecchiatura a cura di Farida Simonetti

Da secoli la tavola imbandita è al centro dei momenti di festa, ma nel tempo sono profondamente mutati i modi dell’apparecchiatura e le regole di comportamento, sia per il servizio che per i commensali. Farida Simonetti, storica dell’arte e presidente regionale Fai Liguria, autrice di diversi studi sull’argomento, traccerà una breve storia dai banchetti barocchi all’odierna apparecchiatura, attraverso esempi di argenteria, porcellane e cristalli che sono i protagonisti della tavola, sia nelle occasioni ufficiali che familiari, e ripercorrerà l’origine delle forme in relazione alla funzione, così come l’evoluzione delle regole del bon ton.

22 dicembre “Natale in musica” Concerto a cura della Scuola musicale Franco Pucciarelli Casa Carbone ospiterà nei propri ambienti la Scuola musicale “Franco Pucciarelli”.

In occasione del Natale, la visita al Bene del Fai sarà resa ancora più suggestiva e toccante grazie alla presenza del Coro Giovanile “Anna e Aldo Faldi”, fiore all’occhiello della Scuola Pucciarelli, che si esibirà in un concerto con una selezione di canti natalizi, spaziando dalla tradizione inglese dei Christmas Carols a quella genovese dei Trallallero, eseguiti in una versione a cappella con l’accompagnamento di alcuni giovani e talentuosi studenti delle classi di strumento.

29 dicembre “Brindisi stellato a lume di candela”

Degustazione e brindisi a cura di Impronta d’Acqua Un semplice brindisi diventerà un momento magico grazie alla possibilità di immergersi nell’atmosfera del passato che gli ambienti di Casa Carbone perfettamente conservano e in cui, per l’occasione, si aggiungeranno due elementi straordinari: trovarsi nella luce soffusa delle candele, che renderà le sale del Bene del Fai ancora più suggestivi, e poter degustare un pregiata selezione di dolci natalizi creati dallo chef stellato Ivan Maniago del ristorante “Impronta d’Acqua”. La miglior conclusione per l’anno corrente e il miglior auspicio per l’avvio del nuovo!

5 gennaio Marionette in allegria

Le Marionette di Emanuele Carbone incontrano i Burattini del Teatrino Keré Laboratorio/Spettacolo alla scoperta dell’antica arte del Teatro di Figura a cura della Compagnia Kerè Le marionette di Emanuele Carbone, che insieme alla sorella Siria ha lasciato in eredità la Casa al FAI, saranno al centro dell’incontro con gli artisti del Teatro Kerè che ne illustreranno le caratteristiche costruttive e funzionali e introdurranno adulti e bambini nella magia dell’arte che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti dello spettacolo teatrale. Saranno illustrati i bozzetti che Emanuele Carbone disegnava per progettare le sue marionette, per passare poi all’analisi di come procedeva per realizzarle, ispirandosi a opere dell’ambiente futurista, in particolare di Fortunato Depero. L’evento sarà anche occasione, per i piccoli visitatori e i loro accompagnatori, per animare le marionette all’interno del Teatrino. Per ognuno di questi 5 appuntamenti speciali è necessario prenotarsi tramite il link https://fondoambiente.it/eventi/natale-a-casa-carbone.

Orari di apertura di Casa Carbone: domenica 8, 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio 2025 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 18.30; visite guidate: ore 10.15, 11.15 e 12.15; appuntamento speciale: ore 17. Per altre informazioni, prezzi e prenotazioni: www.casacarbone.it; email: faicarbone@fondoambiente.it; tel. 0185.393920.