Il tradizionale Festival dello Zecchino d’Oro giunto alla 67ª edizione vedrà quest’anno protagonista anche la Liguria: l’azienda Magil, marchio storico che opera a Lavagna, vestirà i bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e i solisti, ad iniziare dalla genovese Ariel Tori.

L’azienda è a Lavagna, all’interno del porto, e il brand è presente in oltre 200 negozi in tutta Italia e all’estero. Quasi quattordici anni fa è stata rilevata da Maria Chiara Maggi, direttrice creativa e proprietaria, ed è composta da un gruppo di lavoro di sette donne. «Seguo lo Zecchino d’oro da quando sono bambina – racconta Maggi – per me e le mie tre sorelle era un appuntamento immancabile. Ricordo i volti dei coristi, i vestiti, i loro sorrisi, i maglioncini coordinati a gonnelline, i pantaloni e gli immancabili cerchietti. Mi risuonano in testa tutte le melodie con cui sono cresciuta e mai avrei immaginato che il mio destino si potesse intrecciare in modo così significativo con una realtà come lo Zecchino d’oro. Quando mi hanno comunicato la notizia mi sono emozionata, ripensando a quando nel 2011 con tutti i miei risparmi, a soli 25 anni, ho comprato il marchio per non far morire l’azienda con cui già collaboravo».

Il programma, diretto da Carlo Conti, andrà in diretta su Rai 1 con le semifinali di venerdì 29 e di sabato 30 novembre dalle ore 17.05 e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre dalle ore 17.20.

Nelle scorse settimane i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, hanno già indossato gli abiti realizzati da Magil in occasione dei settant’anni della Fondazione per le scienze religiose nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Bologna alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Un inizio emozionante e di grande valore simbolico. In questi mesi abbiamo lavorato sodo. Per lo Zecchino abbiamo scelto tutti i vestiti per le bambine soliste insieme alla costumista Monica Mulazzani attingendo all’attuale collezione. In semifinale, invece, il coro indosserà una collezione esclusiva che sarà messa in commercio nell’Autunno/Inverno 2025-26, mentre in finale i bimbi del coro sfoggeranno gli abiti della collezione Natale 2024″.