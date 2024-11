A Rocchetta Cairo il Gruppo Fai Giovani di Savona consegnerà al sindaco di Cairo Montenotte l’attestato per il Comune di Cairo “Comune Sostenitore” del Fai. Appuntamento sabato 30 novembre.

Essere Comune Sostenitore del Fai vuol dire fare la propria parte nell’avvicinare cittadini, associazioni e scuole alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio territoriale.

Ha un grande valore per il Fai, perché lo aiuta ad agire per garantire un domani ai luoghi straordinari che protegge da quasi 50 anni e renderli accessibili a tutti.

Tra i quasi ottanta Comuni Sostenitori del Fai in Italia, Cairo è attualmente l’unico della Liguria.

Alla consegna dell’attestato al sindaco di Cairo Montenotte sarà presente la vicepresidente Fai Liguria Giovanna Chiera che porterà il saluto e il ringraziamento a nome del Fai della presidente Farida Simonetti.

Il momento istituzionale si inserisce in un pomeriggio dedicato alla scoperta della cultura del territorio di Rocchetta Cairo: alle ore 15 l’evento “Un prezioso organo del XVII secolo” – Appuntamento davanti alla chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo per la visita dell’interno, saluto del parroco, presentazione dei lavori di restauro dell’antico organo e ascolto di alcuni brani eseguiti dal maestro Graziano Interbartolo; alle 16: “Villeggiatura e Brad Pitt” – Trasferimento alla Biblioteca civica di Rocchetta (via Colletto, 76) vicino alle Scuole (già Villa Joséphine), con ampio parcheggio.

Breve intervento di Lorenzo Chiarlone sulle vicende dell’edificio che ospita le Scuole rocchettesi; presentazione delle attività del Fai sul territorio, intervento di Alessandro Bechis per il Ferrania Film Museum e ringraziamento al sindaco Paolo Lambertini.

L’organo della parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo in Rocchetta Cairo, la sua cassa e la tribuna sono stati oggetto di un importante intervento di restauro iniziato nel 2012 e che si è protratto per i tre anni successivi. Nel corso dei lavori, condotti da Graziano Interbartolo e Claudia Maritano, è stato altresì scoperto, in controfacciata, un prezioso affresco cinquecentesco, anch’esso oggetto di un meticoloso recupero.

Lo strumento musicale, datato 1675 e attribuito a Tommaso I Roccatagliata, è opera di grande pregio e rappresenta l’organo più antico della Diocesi di Acqui; il suo restauro storico-filologico, reso possibile dalla tenacia del parroco, don Massimo Iglina, lo ha restituito in pienezza alla comunità; l’organo, infatti, oltre ad essere protagonista di momenti concertistici di alto profilo, è soprattutto tornato a rappresentare il puntualmente sostegno musicale alle celebrazioni della parrocchia.



La palazzina delle scuole era stata costruita a fine Ottocento quale dimora di villeggiatura di famiglie della Riviera ligure che si sono succedute nel tempo. Quando appartenne al Console Serra divenne villa Joséphine, in onore della moglie; vi soggiornò pure il genero, il commediografo Alberto Casella, il quale nel 1923 scrisse la notissima pièce intitolata “La morte in vacanza”, che fu soggetto anche anche di un film, nel 1934 interpretato da Fredric March ed Evelyn Venable che poi, nel 1971, divenne una produzione per la televisione (“Death Takes a Holiday”), esclusivamente negli Usa, e nel 1998 diventò “Vi presento Joe Black”, con l’interpretazione di Brad Pitt, che fu nuovamente un successo internazionale.