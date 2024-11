Da lunedì 25 novembre in tutta la Liguria, secondo la legge regionale n.1 del 2007, sono scattati i 40 giorni prima dei saldi invernali in cui per i negozi e le attività commerciali dell’abbigliamento, calzature, accessori e tessili è vietata qualsiasi vendita promozionale o scontistica pubblicizzate nelle vetrine sia reali che virtuali. Con un’unica eccezione per la sola giornata del Black Friday venerdì 29 novembre, per cui è stata chiesta dalla nostra associazione di categoria una deroga. La ratio è la tutela e la salvaguardia di un periodo di vendite a prezzo pieno, quello natalizio, importantissimo per le attività commerciali che lavorano seriamente, onestamente e instaurano con i propri clienti un rapporto trasparente e di fiducia lungo tutto l’anno.

Federmoda Confcommercio Genova invita i genovesi e i visitatori a scegliere i negozi di vicinato per i loro acquisti, “quei negozi peculiari della nostra città che seguono le regole per rispetto dei clienti ma anche degli altri colleghi”.

“E li invitiamo a farlo anche nel giorno del BF che è un fenomeno planetario – afferma in una nota Manuela Carena, presidente di Federmoda Confcommercio Genova – quindi inutile tentare di eliminarlo, anche se da anni come sindacato abbiamo scelto di non assecondarne le varie derive come i black weekend o le black week all’interno dei 40 giorni perché crediamo che le continue svendite alla lunga siano uno dei principali motivi di chiusure e abbassamento del livello dell’offerta commerciale, nonché una delle cause principali del venir meno del rapporto di fiducia tra commerciante e cliente. Il momento è molto difficile per il commercio del nostro territorio di Genova e Provincia – prosegue Carena – ogni giorno leggiamo di un negozio storico che chiude, ma abbracciare la politica del prezzo stracciato e delle continue svendite mette sempre di più i nostri negozi in concorrenza con i vari e-commerce, le catene e i centri commerciali segnando l’inizio della fine, perchè quel tipo di concorrenza è per noi ‘piccoli’ insostenibile. Noi dobbiamo offrire altro, noi siamo altro, siamo la storia di questa città, siamo esperienza, consulenza, qualità, fiducia, presidio e rapporti umani. Contribuiamo a rendere peculiare le nostre città e i cittadini per questo ci scelgono e a chi ci sceglie tutto l’anno è sempre assicurato anche un trattamento speciale”.

“Riguardo alle regolamentazioni sulle vendite promozionali e sul BF e al rispetto di esse – precisa Flavia Botto, consigliera di Federmoda Confcommercio Genova – vorrei dire che una buona informazione rivolta al pubblico sulle norme che regolano il commercio, unitamente alla promozione di un commercio responsabile potrebbe essere un buon approccio nel segno della correttezza innanzitutto nei confronti del pubblico. Questo consentirebbe a tutti di lavorare meglio e di più”.

Secondo i dati della Federazione Moda Italia Confcommercio quest’anno il Black Friday avrà un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping: il 67,2% rispetto al 60% dell’anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del Nord Italia. Quasi 2 su 3 approfittano di questo giorno di sconti per comprare i regali di Natale in anticipo. Tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento, anche se con una leggera diminuzione, da un anno all’altro, dal 57% al 53%. L’elettronica fa un balzo in avanti passando da un 44,7% a un 52,2%. Bene anche i prodotti per la cura della persona, gioielli, libri e articoli per bambini.

Federazione Moda Italia Confcommercio ricorda le principali regole da seguire.

Saldi:

le date dei saldi invernali sono stabilite dalla legge regionale n.1 del 2007 e in Liguria si svolgono dal primo giorno feriale antecedente l’epifania per una durata massima di 45 giorni.

I saldi invernali 2025 saranno dal 4 gennaio al 17 febbraio

Obbligo di esporre apposito cartello almeno tre giorni prima dell’inizio dei saldi ben visibile dall’esterno

Obbligo di esposizione dei cartellini con il doppio prezzo e le percentuali di sconto su tutta la merce esposta al pubblico

Per la preparazione e l’allestimento delle vetrine è consentito tenere per 48 ore la vetrina priva di prezzi con l’obbligo di esporre un cartello vetrina in allestimento. Suggeriamo di riportare sul cartello il giorno e anche l’ora di inizio allestimento

Tenuto conto della data dei saldi invernali 2025 il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti ai saldi inizia il giorno 25 novembre e riguarda le seguenti categorie merceologie: abbigliamento, calzature, intimo, pelletterie, accessori di abbigliamento (non è compresa la bigiotteria). Tutte le altre categorie merceologiche non sono soggette all’inibizione dei 40 giorni.

Black Friday:

quest’anno il Black Friday sarà venerdì 29 novembre.

Il Black Friday è tecnicamente una vendita promozionale e come tale deve essere effettuata secondo le regole di cui sopra.

Per l’anno in corso, ricadendo nel periodo vietato la Regione Liguria ha deliberato una deroga al divieto solo ed unicamente per il giorno 29 novembre per agevolare i negozi di vicinato che volessero aderire all’evento. Questo significa che per chi ha una promozione già in corso essa deve terminare entro il 25 novembre, poi il giorno 29 chi volesse avrà la possibilità di effettuare il Black Friday