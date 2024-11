Sono 90 i lotti di Renato Balestra proposti in vendita nella storica sede genovese di Wannenes, a Villa Carrega Cataldi in via Albaro 11. L’asta si terrà giovedì 28 novembre dalle 14.30 e venerdì 29 novembre dalle 10.30.

Si tratta di oggetti scelti e collezionati personalmente dal celebre stilista per l’arredamento del suo attico affacciato sul Quirinale.

Renato Balestra, uno dei protagonisti indiscussi della moda italiana, era conosciuto come il “pittore della moda” per la sua capacità di trasformare i bozzetti in opere d’arte. Lo stile unico e l’approccio innovativo hanno segnato la storia dell’alta sartoria, a partire da quando i suoi bozzetti furono presentati alla Camera italiana della Moda.

Oltre alla moda, Renato Balestra ha dimostrato una poliedrica passione per l’arte, realizzando costumi teatrali e collezionando pezzi unici raccolti durante i suoi numerosi viaggi di lavoro: una coppia di vasi in porcellana smaltata rosso di ferro e oro provenienti dalla Cina, un olio su tela del XVII secolo della Scuola di Cuzco raffigurante l’Arcangelo Michele. Per la decorazione della casa sul Quirinale non mancano grandi opere europee come i due dipinti con vedute portuali di Adriaen van der Kabel, pittore olandese che lavorò anche in Italia e a Roma nel XVII secolo, e un importante arazzo di Aubusson del 1700 circa. Questi stessi capolavori, che raccontano il suo gusto raffinato e la sua curiosità per le culture lontane, sono ora messi all’asta per gli appassionati e i collezionisti dalla Casa d’Aste Wannenes.

Tra gli oggetti più distintivi in catalogo spiccano un tavolo in legno scolpito e dorato del XIX secolo con il piano in scagliola dipinta a finto porfido e due ritratti virili attribuiti a Valore e Domenico Casini, esponenti di una famiglia di artisti fiorentini attiva dalla seconda metà del XVI secolo ai primi decenni di quello successivo.

Lo stilista strinse amicizie trasversali che includevano icone della musica pop e grandi statisti, la casa affacciata sul Quirinale con i due terrazzi e la sala da pranzo rossa ne sono lo specchio. Ci sono i ritratti con Michael Jackson, la coppia presidenziale Ronald e Nancy Reagan, John Kennedy, Imelda Marcos, l’attrice Joan Collins e le famiglie reali d’Europa.

«Oggi il mercato è molto selettivo e attento a cogliere le opportunità. La Casa di Renato Balestra è un’occasione per acquisire oggetti fuori dall’ordinario che riflettono il gusto unico del personaggio e le sue passioni in un mondo elegante che raramente si incontra» afferma Guido Wannenes, amministratore delegato della Casa d’Aste a proposito della vendita delle collezioni dello stilista.

I lotti della collezione di Renato Balestra (301-390) saranno proposti a libera offerta. Potranno essere accettate, oltre alle offerte in sala, offerte scritte, telefoniche e bid online. Lo stesso giorno, e il seguente, saranno presentati all’incanto anche quasi 350 lotti provenienti da altre dimore italiane, inclusa una collezione di ventagli. Fra questi è da segnalare un pregiato stipo monetiere in legno ebanizzto realizzato a Trapani nel XVII secolo. Caratterizzato da un design lineare e una raffinata lavorazione in corallo, rame dorato e smalti, questo mobile rappresenta un capolavoro assoluto dell’artigianato siciliano. Base d’asta 50.000 – 80.000 euro. Inoltre, un piccolo ma interessante nucleo di arredi neoclassici romani della fine del XVIII secolo, intagliati e dorati, rifiniti con piani in campionari di marmi diversi: una coppia di comodini che presenta eleganti zampe zoomorfe e medaglioni dipinti tratti dalle “Antichità di Ercolano esposte” (stima 8.000 – 12.000 euro), e una consolle che si distingue per la sua cintura strigilata e cammei con vestale e putti, motivi ispirati dalle tavole di Giovanni Battista Piranesi (stima 6.000 – 8.000 euro). Infine, una coppia di gueridon veneziani del XVIII secolo finemente intagliati e dorati, in passato già parte delle raccolte private di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia duca d’Aosta. Stima 6.500 – 8.000 euro.

Esperti: Mauro Tajocchi – Arredi, Sculture e Oggetti d’Arte, Ventagli Alessandra Pieroni – Asian Art Antonio Gesino |Rosanna Nobilitato | Margherita Calabrò –Dipinti Antichi e del XIX Secolo.