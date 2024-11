“El Señor de Los Pollos” di Ruben a Genova in corsa per due premi ai Just Eat Awards

Per Miglior Street Food e Partner più innovativo

El Señor de Los Pollos, l’originale fast food di Ruben Beltran Bresciani, in via Assarotti, a Genova, ha ottenuto una doppia candidatura ai Just Eat Awards 2024: Miglior Street Food e Partner più innovativo. I Just Eat Awards riconoscono le migliori realtà della ristorazione a domicilio e del cibo di strada, celebrando il talento, la passione e l’innovazione. Si può votare per El Señor de Los Pollos nelle categorie Miglior Street Food e Partner più Innovativo sul sito ufficiale dei Just Eat Awards fino al 16 dicembre 2024. Per votare clicca qui