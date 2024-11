Conto alla rovescia per la decima edizione della Genova Smart Week, evento di riferimento a livello nazionale e internazionale sui progetti di sviluppo delle città innovative e digitali promosso dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione dei main partner Tim Enterprise e Eni e di Movyon come gold partner.

Ad aprire i lavori al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, nella mattinata di lunedì 25 novembre, sarà la sessione istituzionale “Digitalizzazione e sviluppo delle smart city” che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del nuovo presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi: saranno presentati i progetti messi in campo per ripensare la città di domani di fronte alle numerose sfide che l’attendono, dai mutamenti demografici a quelli climatici, nonché le tecnologie digitali più promettenti per migliorare l’efficienza e la focalizzazione dei processi di governance e di amministrazione.

Nel pomeriggio, nell’evento in lingua inglese “Smart Cities Assessment”, Urban Innovators Global fornirà la visione del futuro delle città intelligenti ed il risultato della valutazione della città di Genova come smart city (Genoa Smart City Assessment), seguito da un tavolo cui prenderanno parte alcune città straniere note per la loro eccellenza in questo tema.

Seguirà il panel “L’impatto dei progetti di smart mobility sulla sostenibilità – Intelligent Urban Mobility a Genova” nel quale verrà presentato Intelligent Urban Mobility, progetto coordinato da Movyon, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che sviluppa insieme al territorio un sistema all’avanguardia con Internet of Things e Intelligenza Artificiale per una gestione integrata della mobilità finalizzata alla riduzione dell’inquinamento e della congestione urbana.

Di seguito il programma dettagliato della giornata e l’elenco di tutti i relatori annunciati:

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

ore 10:30-12:30

Sessione istituzionale di apertura

DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE SMART CITY

Ore 10.30 – 11.15

Saluti Istituzionali di Apertura

Modera e conduce: Andrea Castanini, Vicedirettore Il Secolo XIX

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Pietro Piciocchi, Vicesindaco, Comune di Genova

Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria

Barbara Grasso, Presidente, Associazione Genova Smart City

Claudio Garbarino, Consigliere delegato alla pianificazione strategica e ai trasporti, Città metropolitana di Genova

Keynote Speech

I progetti della città di Genova

Pietro Piciocchi, Vicesindaco, Comune di Genova

Introduzione all’edizione 2024 della Genova Smart Week

Alfredo Viglienzoni, Direzione di area technology office, Comune di Genova

Ore 11.15 – 12.30

Ricerca, didattica e trasferimento delle conoscenze in ambito smart city

Paola Dameri, Prorettrice all’Internalizzazione con delega alla Smart City, Università di Genova

La città del futuro oltre il digitale: focus sul progetto “The Transition Institute”

Paolo Zanenga, Founding Partner, The Transition Institute

Neutralità, trasparenza e gestione sicura dei dati

Paola Girdinio, Presidente, Start 4.0

Trasporto pubblico metropolitano di AMT: innovazione e sostenibilità al centro

Ilaria Gavuglio, Presidente e Direttore Generale, AMT

L’AI e il waste management

Giovanni Battista Raggi, Presidente, AMIU Genova

La progettazione digitale: strategie e opportunità

Enrico Sterpi, Presidente, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri di Genova

Città accessibili e soluzioni inclusive: una vita a misura d’uomo

Giorgio Genta, Vice President & Partner, ETT

ore 14:30-16:00

SMART CITIES ASSESSMENT

Panel in lingua inglese a cura di Urban Innovators Global

Keynote – Beyond Smart City: shaping the Future of Urban Innovation

Raffaele Gareri, Managing Partner, Urban Innovators Global

The Digital Transformation and Innovation Assessment for Genoa

Bas Boorsma, Professor of Practice, Urban Innovation & Smart City, Thunderbird School of Global Management

Input and vision from smart city nel mondo

Conducono e moderano:

Raffaele Gareri, Managing Partner, Urban Innovators Global

Bas Boorsma, Professor of Practice, Urban Innovation & Smart City, Thunderbird School of Global Management

Tampere and the Cityverse

Teppo Rantanen, Executive Director at City of Tampere, Finland

Rotterdam and the Cityverse

Roland van der Heijden, Programme Manager Digital City at Municipality, Rotterdam

ore 16:00-17:00

L’impatto dei progetti di smart mobility sulla sostenibilità:

“INTELLIGENT URBAN MOBILITY A GENOVA”

Modera e conduce: Francesco Margiocco, giornalista de Il Secolo XIX

Apertura dei lavori

Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova

Intervengono:

Michela Gallo, Docente Universitario, Università di Genova

Arcangelo Merella, PM Smart Genova, Comune di Genova

Michele Prandi, Direzione di Area Ambiente e Mobilità, Comune di Genova

Gianfranco Saffioti, Il Meteorologo Ignorante

Sabino Titomanlio, Urban Mobility Director di Movyon, Gruppo Autostrade per l’Italia

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.genovasmartweek.it