Sabato 23 novembre, a partire dalle ore 10, si terrà l’open day dell’Istituto Marcelline di Genova. Nella Villa Brignole Sale, nel quartiere genovese di Albaro, che ospita l’istituto dal 1882, insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli alla scoperta della specificità dell’offerta didattica.

Sarà inoltre possibile visitare tutti gli ambienti della dimora nobiliare seicentesca, immersa in un parco di circa 15.000 metri quadrati a disposizione degli studenti per attività didattiche, ludico-ricreative e sportive. Per l’occasione, i genitori potranno provare gratuitamente una lezione di yoga pilates (ore 10.30 – 11.30) e una di ginn yoga stretching ballance (ore 11.30 – 12.30), in collaborazione con l’Associazione sportiva Genova Sport College.

L’Istituto è ad oggi l’unica scuola cattolica bilingue paritaria a Genova con offerta formativa scolastica dall’asilo nido fino alla scuola media. Il nuovo ciclo della scuola secondaria di primo grado, dopo dieci anni dalla chiusura, è stato avviato quest’anno, garantendo continuità formativa, didattica ed educativa.

L’Istituto ha il riconoscimento di ‘Scuola Internazionale’ bilingue secondo il programma “Cambridge Assessment International Education”. ll progetto bilinguismo si sviluppa verticalmente a partire dalla scuola dell’infanzia, con l’insegnamento della lingua inglese per proseguire poi alla primaria e alla secondaria di I grado con 10 ore curricolari con insegnanti specializzati e madrelingua che applicano il metodo Clil (content and language integrated learning) in compresenza con i docenti di classe. A ciò si aggiungono i laboratori di potenziamento inglese pomeridiani e l’insegnamento di una seconda lingua (spagnolo) nella scuola secondaria.

Grazie ai fondi Pnrr stanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto “Scuola Futura”, la scuola ha attivato percorsi formativi innovativi quali corsi di lingua cinese, con insegnante madrelingua, e di robotica, oltre a corsi di inglese dedicati alla formazione specifica dei docenti.

«In un contesto in continua evoluzione e globalizzazione come quello che stiamo attraversando – dichiara Mario Salisci, direttore dell’Istituto e sociologo – ritengo che anche la Scuola debba guardare oltre, superando il modo tradizionale di fare scuola e proponendo sempre più una didattica integrata digitale. Con questo spirito di crescita e di continuo miglioramento, la nostra scuola si propone ogni anno di offrire sempre percorsi d’eccellenza nuovi e distintivi. Il continuo trend di crescita in termini di iscritti che sta registrando ogni anno il nostro Istituto, – continua Salisci – è ad oggi per me la risposta più forte e chiara che ci stiamo muovendo nella giusta direzione».

Per partecipare all’open day è necessario iscriversi chiamando il numero 010 3629390 o scrivendo a info@marcellinegenova.it.