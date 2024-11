A chiusura del Novembre Nero, rassegna dedicata a musica, cinema, arti, storia e religiosità tra l’Africa e le Americhe, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con Associazione Luanda, propone una passeggiata interculturale Migrantour dal titolo Le Afriche del Centro Storico e le Americhe: arti, storia e religiosità, che inizierà sabato 30 novembre alle 11 nel centro storico di Genova.

La visita è incentrata sulle tematiche della Giornata della Coscienza Nera, festività nazionale del Brasile in commemorazione di Zumbì dos Palmares, leader del “quilombo dos Palmares” e simbolo della lotta degli afrodiscendenti brasiliani contro la schiavitù e il dominio dei colonialisti bianchi.

Dalla storia che condusse l’Europa nel continente poi chiamato America e nei mari del mondo, al fine di scambiare merci preziose (comprese le persone africane diventate forza lavoro gratuita), si scopriranno le storie di migrazioni e migranti, dietro alle quali si celano rapporti tra tre continenti, personaggi e scambi culturali, artistici, musicali, religiosi, spirituali, alimentari e molti altri.

Spagnoli, portoghesi e genovesi, nei secoli delle grandi scoperte tra l’Europa, l’Africa e le Americhe, consentirono di diffondere prodotti della terra, manufatti, credenze, pratiche, usi e tradizioni, e di mescolare le genti, al pari delle migrazioni dei nostri tempi nel centro storico. Nelle varie tappe di questo itinerario, si conosceranno le culture che si sono insediate in questo territorio. Attraverso racconti, testimonianze, immagini ed esperienze multisensoriali, ci si avvicinerà all’Africa ma anche alla sua eredità e al suo contributo nella costruzione delle varie società latinoamericane. In particolare, la brasiliana è quella, tra le altre, in cui questa influenza è maggiormente sentita nel continente americano: il tutto, con uno sguardo alle attuali migrazioni di africani e afrodiscendenti lungo il continente.

In questo contesto si metterà in rilievo la vita delle donne, nel passato come nel presente, e il loro ruolo nel fenomeno migratorio in Liguria, dalla socializzazione al lavoro, includendo attuali esempi di riuscita in campo imprenditoriale.

Come ogni passeggiata Migrantour, il percorso sarà un’occasione di educazione alla pace e alla convivenza, nell’affrontare temi quali razzismo e discriminazioni.

Migrantour è un’iniziativa nata nel 2010 che propone itinerari urbani, ideati e guidati da accompagnatori interculturali. I partner della rete Migrantour, oggi attivi in oltre 20 località di tutta Europa, offrono a cittadini, studenti e turisti l’opportunità di partecipare a passeggiate che mostrano il ruolo svolto dalle migrazioni di ieri e di oggi nell’arricchire il patrimonio culturale. Si tratta di un’iniziativa che favorisce la coesione sociale e promuove i valori del dialogo interreligioso e interculturale.

Il punto di incontro è di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo alle 11 di sabato 30 novembre. Costo della passeggiata 10 euro a partecipante (passeggiata soggetta a conferma minimo di 6 partecipanti).

È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente a questo link