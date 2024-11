Nella giornata di ieri si sono concluse le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria in Hitachi Genova, azienda leader nel settore ferroviario.

La Fiom è l’organizzazione sindacale più votata. Il risultato consente l’elezione per la Fiom di tre rappresentanti sindacali e di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per la Uilm tre delegati e uno alla sicurezza. Nessun delegato alla Fim.

«In Hitachi Genova la Fiom è il sindacato più votato e questo conferma la serietà del lavoro portato avanti in questi anni dai delegati» commenta Ivano Mortola Segretario Fiom Cgil Genova che aggiunge “questi sono fatti, agli altri lasciamo le chiacchiere”.