Lo scorso 31 ottobre Ansaldo Green Tech, società del gruppo Ansaldo Energia, e Cfft, filiale italiana del gruppo logistico belga Noord Natie, hanno firmato un contratto per la vendita e l’installazione del primo elettrolizzatore prodotto da Ansaldo Green Tech. L’accordo prevede la fornitura e la messa in esercizio di un elettrolizzatore da 1MW basato sulla tecnologia innovativa Aem (Anion Exchange Membrane – membrana a scambio anionico), progettato e costruito da Ansaldo Green Tech nell’ambito del progetto Ipcei finanziato dall’Unione europea – “NextGenerationEu”.

L’elettrolizzatore verrà installato presso l’interporto Cfft di Civitavecchia, e permetterà di generare idrogeno verde che alimenterà una stazione di rifornimento di veicoli a idrogeno. La consegna dell’impianto è prevista entro fine 2025.

L’elettrolizzatore Aem sviluppato da Ansaldo Green Tech è in grado di produrre oltre 500 kg di idrogeno al giorno. In particolare, l’impianto è caratterizzato da un’elevata efficienza e flessibilità, una produzione di idrogeno in pressione, un minore utilizzo di materie prime critiche, l’uso di elettrolita a bassa concentrazione e una ridotta impronta idrica, ovvero un minor fabbisogno di acqua.

«Ringrazio Cfft per il credito e la fiducia accordati ad Ansaldo Green Tech e l’Università Guglielmo Marconi per il supporto dato all’integrazione della nostra tecnologia nel progetto. Confido che questo impianto pilota

apra la strada a ulteriori collaborazioni tra le nostre aziende – afferma Vittorio Olcese, amministratore delegato di Ansaldo Green Tech – Siamo convinti che questa iniziativa darà un’importante spinta all’economia

dell’idrogeno e siamo orgogliosi di contribuire con tecnologie innovative al processo di transizione energetica.”

“L’accordo firmato con Ansaldo Green Tech contribuisce in modo determinante alla strategia di sostenibilità del Gruppo – ha sottolineato Steven Clerckx, managing director di Cfft – L’installazione del primo elettrolizzatore prodotto da Ansaldo presso le nostre strutture, testimonia il nostro impegno nel processo di trasformazione della logistica portuale. La scelta della tecnologia all’avanguardia su cui si fonda la proposta Ansaldo, evidenzia la nostra ambizione di una completa decarbonizzazione della nostra Società nel 2028. Con lo sviluppo di questo impianto, siamo determinati a svolgere un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di carbonio nei settori industriali e logistici e ad impegnarci per un pianeta più pulito per le generazioni future.”