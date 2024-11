“Via libera al Senato al disegno di legge che introduce benefici per le vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale. Il provvedimento, nato su iniziativa del Comitato ‘Ricordo vittime del ponte Morandi’, prevede una serie di interventi in favore delle vittime, dei loro familiari e delle persone danneggiate da eventi simili. La norma si basa sul principio della solidarietà sociale: l’intervento dello Stato in termini di sostegno alle vittime deve costituire una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria. Ora manca solo il voto finale alla Camera, e il provvedimento diventerà legge.” Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

Il disegno di legge “Disposizioni in favore delle vittime dell’incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto” è stato approvato dal Senato all’unanimità.

“Misure importanti vengono introdotte in questo provvedimento, quali elargizioni economiche, borse di studio per i figli e gli orfani delle vittime. Una norma importante poiché nata su iniziativa del ‘Comitato Ricordo vittime del ponte Morandi’, che per noi liguri rappresenta un dovere morale dopo il 14 agosto del 2018, una ferita profonda per la nostra comunità”, così la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli.

“Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale, sulla base del quale l’intervento dello Stato, in termini di sostegno alle vittime, costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria, prevedendo forme di contribuzione economica a favore delle famiglie delle vittime, indipendenti ed ulteriori rispetto ai risarcimenti danni, nonché la possibilità di attivare ulteriori iniziative di solidarietà sociale nei loro confronti”, spiega il senatore ligure del Pd Lorenzo Basso, vicepresidente dell’Ottava Commissione del Senato.