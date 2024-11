Con voto segreto espresso all’unanimità dal consiglio comunale di Alassio nella seduta di ieri, martedì 19 novembre, il consigliere comunale alle Politiche scolastiche e all’Edilizia scolastica Fabio Macheda, già capogruppo di maggioranza, è stato eletto presidente del consiglio comunale.

A subentrargli nel ruolo di capogruppo di maggioranza è il consigliere comunale e neoconsigliere regionale Rocco Invernizzi.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: «Mi congratulo e auguro buon lavoro al neoeletto presidente del consiglio comunale di Alassio Fabio Macheda, il cui meritato apprezzamento è stato sottolineato dal voto unanime del consiglio. Sono certo che anche in questa sua nuova veste farà un ottimo lavoro, come dimostra costantemente nel suo ruolo di consigliere incaricato alle Politiche scolastiche e all’Edilizia scolastica, e come capogruppo di maggioranza, incarico quest’ultimo passato ora al consigliere comunale e consigliere regionale Rocco Invernizzi».