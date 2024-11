La Scuola nazionale di trasporti e logistica della Spezia organizza un corso per autista addetto al trasporto passeggeri. L’iniziativa è nata direttamente dalla richiesta occupazionale dell’azienda Autolinee Lorenzini, impresa storica della provincia spezzina con oltre 50 autisti dipendenti, che cerca nuovo personale da formare e inserire nella propria squadra.

«Il corso – spiega Federica Catani, direttore della Scuola nazionale di trasporti e logistica – si inserisce in un importante filone formativo direttamente collegato all’assunzione, curato dalla nostra scuola Si svilupperà su 600 ore con una parte, realizzata in azienda, di formazione pratica, che porterà le persone, i giovani in cerca di lavoro, ad acquisire non solo conoscenze e competenze tecniche spendibili nel contesto di riferimento ma anche patenti e abilitazioni. La figura professionale in uscita dal corso è un conducente di autobus, in possesso di patente D e CQC specifica per il trasporto persone (senza limitazioni). Un profilo in linea con i fabbisogni della filiera sul territorio, quindi legata anche allo sviluppo del turismo croceristico. L’incontro con l’azienda e lo sviluppo di questa partnership è stata possibile attraverso l’associazione Cna e siamo molto grati di questa collaborazione e per aver facilitato questo tipo di progettualità che pone le basi per creare sul territorio una formazione collegata alle esigenze delle imprese».

Una formazione a 360 gradi con la partnership con l’azienda Autolinea Lorenzini che è alla ricerca di nuovo personale.

«Abbiamo bisogno di giovani che si appassionino a questo mestiere – aggiunge Fabio Lorenzini, titolare dell’azienda – si tratta di un lavoro sicuro e ben retribuito. La stessa modalità e durata dei viaggi, sia gite scolastiche, viaggi che escursioni crocieristiche, è molto cambiata: ora si esce e rientra per lo più in giornata».

«Ringraziamo la Scuola Nazionale Trasporti per questa collaborazione – conclude Giuliana Vatteroni, responsabile Cna Fita La Spezia – sappiamo che c’è fame di lavoro in tutti i settori, nessuno escluso, ma sicuramente quello del trasporto ne risente maggiormente. Viene visto ancora legato alla fatica, non è più così, sono cambiati mezzi e modalità».

Al corso possono partecipare tutte le persone in cerca di lavoro, non ci sono requisiti scolastici particolari, tranne il possesso della patente di tipo B e l’età minima di 24 anni imposta dalla normativa. I termini per le iscrizioni sono fissati al 10 gennaio prossimo, tutti i dettagli sono disponibili attraverso il bando ufficiale.