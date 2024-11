La giunta comunale di Santa Margherita Ligure ha espresso un indirizzo all’ufficio Demanio marittimo per l’adozione di una proroga tecnica, per l’anno 2025, delle concessioni di compendi demaniali le cui procedure di valutazione delle domande concorrenti non saranno ragionevolmente concluse entro la data del 31 dicembre 2024.

Per i compendi in cui non vi sia un concessionario uscente, l’ufficio provvederà ad avviare la procedura per il rilascio di titoli provvisori per il periodo strettamente necessario per la conclusione del procedimento.

In caso di procedure interessate dalla presentazione di un’unica istanza ritenuta idonea, l’indirizzo è quello di rilasciare un titolo provvisorio che consenta l’occupazione anticipata del bene demaniale dal primo gennaio 2025 nell’intervallo di tempo delle valutazioni necessarie al rilascio del titolo definitivo.

La vicesindaco con delega al demanio Fabiola Brunetti dichiara: «La misura permette agli organi incaricati di proseguire con l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento e garantisce l’occupazione e l’efficace utilizzo delle aree demaniali in attesa della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica avviate o in fase di avvio. Pur a fronte di un impegno costante nella gestione delle procedure, queste comportano approfondimenti, processi valutativi ed accertamenti tecnici tali da rendere oggettivamente difficile, se non impossibile, la conclusione di tutti i procedimenti in questione entro il 31 dicembre. La situazione sopra descritta, in assenza della delibera approvata dalla giunta comunale, avrebbe comportato uno stato di incertezza nei confronti degli aspiranti concessionari in merito all’esito della propria richiesta e, in generale, in ordine all’utilizzo del bene demaniale a partire dal prossimo 1° gennaio»