Continua – dopo i primi eventi sold-out con Nicola Porro, Diego Fusaro, Francesco e Silio Bozzi – il palinsesto culturale aperto a tutti con ingresso libero su prenotazione tramite Eventbrite o su invito degli “Incontri d’autunno a Palazzo” di TN Events&Media. Gli incontri si terranno a Genova Palazzo Interiano Pallavicino in piazza delle Fontane Marose 2 a Genova.

Lunedì 18 novembre alle ore 12.30 il ministro Paolo Zangrillo presenterà la nuova campagna avviata dal Ministero “Più che un posto fisso, un posto figo!”, claim della campagna avviata dal Ministero dedicata soprattutto ai giovani, spina dorsale del Paese. Il ministro attesterà quanto la Pubblica Amministrazione sia sempre più dinamica e attenta alle sfide del futuro.

Ancora lunedì 18 novembre, dalle 18.30 il cantautore genovese Francesco Baccini darà voce alle “Frecce al mio arco”, nel trentennale della sua carriera, ripercorrendo i grandi successi che ha recentemente trascritto in versione cameristica. Un’operazione a cui il pubblico ha risposto con entusiasmo a partire dal tour e dal suo album “Archi e Frecce”, realizzato con la collaborazione del quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e del chitarrista Michele Cusato, che firma anche gli arrangiamenti del disco.

Martedì 19 novembre alle 12.30, spazio alla celebrazione dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile insieme a Paolo Masini del Mei – Museo Nazionale della Emigrazione Italiana con documenti e immagini esclusive sulla rotta Genova – Santos sia in chiave storica che di interscambio culturale tra Italia e Brasile con la speciale crociera in partenza dal capoluogo ligure il 30 novembre.

Mercoledì 20 novembre alle 18.30 si terrà l’incontro con l’Ordine dei Medici di Genova intitolato “Le prossime sfide della sanità ligure” per parlare della medicina del futuro, ma anche delle peculiarità di una professione fondata sul concetto di cura a 360 gradi e sull’aiuto a livello individuale e di sistema in un momento cruciale per la regione.

Gli eventi proseguono fino al 25 novembre. Per dettagli sui prossimi appuntamenti www.telenord.it

A intervistare gli ospiti si susseguiranno i giornalisti: Matteo Cantile, Maurizio Michieli, Massimiliano Lussana e Gilberto Volpara.