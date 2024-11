“A conclusione del percorso annuale “Una umana e quotidiana rivoluzione”, desideriamo ritrovarci per guardare al lavoro fatto e raccoglierne i frutti di consapevolezza, innovazione, opportunità per la nostra crescita e quella delle nostre “opere. Non solo, siamo certi che i passi fatti e gli input scambiati abbiano generato degli output utili per tutto il contesto territoriale, economico, sociale in cui agiamo”. Lo annuncia in una nota la Compagnia delle Opere Liguria.

“Ci sentiamo dunque corresponsabili – spiega la nota – di un “give back” per i nostri collaboratori, clienti, fornitori, partner, amici. Infine raccoglieremo e ci scambieremo sfide, esigenze, priorità che desideriamo rendere oggetto del nostro lavoro comune per l’anno venturo 2025… e ceneremo insieme per approfondire relazioni e scambiare opportunità! Con le cene desideriamo anche sostenere lo sviluppo del progetto WellEx, creato a favore delle nostre Opere Sociali. Questo progetto si propone di promuovere iniziative ed esperienze di volontariato d’impresa e altre attività simili rivolte alle aziende che aspirano a realizzare progetti a impatto sociale, in linea con i principi ESG.

Ecco il programma

Martedì 3 dicembre, Genova – Manuelina Focacceria Bistrot – Piazza Henry Dunant 34, Genova

Il costo della cena sarà di 45 euro a persona

Le iscrizioni chiuderanno il 29/11

Mercoledì 4 dicembre, Tigullio – Ristorante Il Gabbiano – Via San Benedetto 26, Lavagna

Il costo della cena sarà di 40 euro a persona

Le iscrizioni chiuderanno il 2/12

Giovedì 5 dicembre, Savona e Sanremo – Dalla Padella alla Brace – Via Ospedale 30, Imperia

Il costo della cena sarà di 40 euro a persona

Le iscrizioni chiuderanno il 3/12

Venerdì 6 dicembre, Spezia – Ca Del Gusto – Viale Galileo Galilei 65, Marina di Carrara

Il costo della cena sarà di 40 euro a persona

Le iscrizioni chiuderanno il 4/12

Per informazioni e prenotazioni clicca qui