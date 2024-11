In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le biblioteche del sistema bibliotecario urbano del Comune esprimono vicinanza alle vittime di violenza, anche psicologica, con una serie di iniziative: letture condivise, presentazioni di libri, tavole rotonde, esposizioni tematiche.

Biblioteca Gallino

16 novembre ore 16 presentazione del libro Ogni abuso sarà punito di Fabio Clerici – discussione con l’autore sui temi della violenza contro le donne. P Parole di denuncia dei crimini contro la persona e la sua dignità, sia che vengano commessi da altri, sia che vengano perpetrati su sé stessi. Troviamo il racconto della donna violata, il grido dell’infanzia abusata, l’orrore delle deportazioni e dei campi di sterminio. E, sopra tutti, il crimine altrettanto orrendo dell’indifferenza nei confronti della vita, di qualunque vita, perché tutto e tutti hanno un valore, anche se spesso questa società opulenta e ciecamente protesa verso il successo e la supremazia sembra non averne coscienza.

25 novembre ore 17.15 presentazione del libro Riprendo la mia vita. Storie di donne di Paola Toni – racconti di storie di donne che hanno subito violenza. Organizzato dal Centro per non subire violenza, a cura di Paola Toni. 15 storie, 15 donne, tutte diverse ma con un unico denominatore: avere subito violenza, ma essere riuscite a riemergere e riconquistare la propria vita.

Biblioteca Saffi

22 novembre – ore 10.30/12 presentazione del libro Emily Gide di Stefania De Girolamo. Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado sono invitati a dialogare con l’autrice. Emily Gide è una ragazza della cosiddetta Generazione Z, che non riesce a sentirsi parte integrante dell’epoca in cui vive, non condividendo le idee, le opinioni, i supposti valori dei suoi coetanei. Figlia non desiderata, nata solo dalla paura della madre di perdere l’ultima possibilità, cresce prevalentemente con la nonna che le trasmette altri valori, quelli legati alla famiglia e alla fede.

Biblioteca Cervetto

22 novembre ore 15-17 la cooperativa Mignanego propone un appuntamento di lettura condivisa di Parole d’altro genere di Vera Gheno. L’incontro si svolge nell’ambito del progetto “I feel good in biblioteca” finanziato dal bando “Giovani in Biblioteca”.

Prenotazione obbligatoria in sede o al numero 010 5577730.

25 novembre ore 16.30/17.45 la scrittrice Milvia Moretti, propone un incontro di letture e discussione. Consapevolezza, sensibilizzazione, solidarietà, denuncia, prevenzione, educazione sono solo alcuni termini da cui Milvia, grande conoscitrice dell’animo umano e delle parole, potrà partire per riflettere su questo tema così antico e così attuale. Prenotazione obbligatoria in sede o al numero 010 5577730.

Biblioteca De Amicis

25 novembre pagine Facebook e Instagram della Biblioteca De Amicis Se dico no è no, consigli di lettura dedicati e rivolti a diverse fasce d’età.

Biblioteca Benzi

27 novembre ore 16.30/18 tavola rotonda dal titolo Manipolata, per il tema della violenza psicologica e della manipolazione con alcuni esperti nel settore. Verrà anche presentato il libro Manipolata – Dalla manipolazione all’autorealizzazione, di Daniela Barzaghi.

Partecipano Lorella Fontana, vicepresidente del Municipio VII Ponente, Francesca Buffa, scienze e Tecniche Psicologiche/Psicologia, Pedagogia/Clinica, Criminologia Infermieristica, Daniela Barzaghi, scrittrice, Morena Steri, avvocato. Modera Alberto Bruzzone.