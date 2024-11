L’Hotel Bristol Palace presenta la nuova partnership – che sarà siglata a stretto giro – con il prestigioso Concorso internazionale Paganini, nell’ambito della quale è previsto un nuovo riconoscimento speciale per i giovani virtuosi del violino. Si tratta del “Premio Speciale Hotel Bristol Palace – Duetorrihotels Collection” – indicato nel bando di concorso e consultabile sul sito www.premiopaganini.it – che sarà assegnato dalla giuria internazionale, presieduta dal M° Uto Ughi, per la migliore prova cameristica, valorizzando chi saprà meglio esaltare qualità come l’ascolto reciproco, l’espressività e la personalità, evocando atmosfere “da camera” intime e raccolte.

L’Hotel conferma così i propri antichi legami con la vita culturale della città e rinnova la sua vicinanza al Concorso genovese, di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario della prima edizione.

Sarà ufficialmente inaugurato anche uno spazio appena ristrutturato, la “Sala Paganini“: un nuovo “salone delle feste” che evoca l’epoca in cui il Bristol Palace, ad inizio ‘900, era luogo privilegiato di incontri culturali e conviviali della buona società internazionale. In questo ambiente, dal fascino elegante e al tempo stesso altamente tecnologico, sarà proiettato il video dedicato all’edizione 2025 del Premio.

La stessa Sala ospiterà il concerto di Jingzhi Zhang, seconda classificata nel Concorso 2023, reduce da applauditissime esibizioni in Europa, Asia ed America, che eseguirà brani di Bach – il Largo e Allegro dalla Sonata n. 3 in do maggiore BWV 1005 – e i Capricci n. 1, n. 11, n. 5 di Niccolò Paganini.

Nel corso dell’evento vi saranno gli interventi del direttore artistico del Premio, Nicola Bruzzo, e della consigliera comunale delegata alle Relazioni internazionali e al Premio Paganini, Barbara Grosso. Concluderà il presidente del Premio, Giovanni Panebianco.