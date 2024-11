A Genova stato inaugurato oggi il percorso Centro-Est, primo dei cinque percorsi previsti dal progetto “Gli anelli del benessere”.

Il percorso Centro-Est si snoda per una lunghezza pari a 5,4 km con un dislivello di 186 metri a partire da piazza Caricamento, attraverso una parte di centro storico, per attraversare il quartiere del Carmine, salire in zona Castelletto fino ad arrivare a castello Bruzzo, ridiscendendo verso l’Albergo dei Poveri e ritornare attraverso il centro storico al punto di partenza. I principali punti di interesse sono: Palazzo San Giorgio, Ripa Maris, basilica della SS Annunziata del Vastato, quartiere del Carmine, quartiere Castelletto, Spianata Castelletto, castello Bruzzo, Albergo dei poveri e chiesa di San Luca.

«Genova è una città che per le sue caratteristiche, geografiche, climatiche e paesaggistiche, si presta a diventare una location perfetta per attività outdoor fondamentali al benessere delle persone. “Gli anelli del benessere” promuovono uno stile di vita attivo, attraverso percorsi adatti a tutti i camminatori, percorsi che, oltre a essere salutari, rappresentano anche una importante vetrina di promozione del territorio», dice l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso.

«Il progetto dei cinque anelli si inquadra in un discorso molto più ampio, ovvero quello dell’ingresso di Genova nelle “Città in cammino“, fatto un po’ di anni fa da Health City Genoa, dove abbiamo certificato corso Italia come una delle passeggiate più belle che ci possano essere nella nostra città – spiega Luciano Grasso, Health City Manager del Comune di Genova – . Poi abbiamo partecipato con Novo Nordisk a questo progetto europeo molto importante, l’abbiamo vinto e abbiamo elaborato questa progettualità che è fatta da cinque grandi percorsi su Genova. Oggi inauguriamo il primo, che va dalla zona del porto sino alle alture ed è contrassegnato da due cose interessanti: la cartellonistica, che spiega il percorso stesso, e una app dedicata molto innovativa. È un progetto ambizioso, adesso abbiamo fatto il primo anello e confidiamo di poter continuare con gli altri, per far conoscere Genova al meglio ai turisti e ai giovani, coniugando attività fisica, benessere e di conseguenza la prevenzione di alcune malattie come obesità e diabete».

Lungo il percorso sono state posizionate tre mappe rispettivamente in piazza Caricamento, piazza Goffredo Villa e presso l’Albergo dei Poveri. I pannelli segnalano i principali punti di interesse storico e artistico della zona e includono un QR code per seguire il percorso tramite l’applicazione Komoot. Sono inoltre indicate le fermate dei mezzi pubblici più vicine, per agevolare chi desidera percorrere solo una parte dell’itinerario.

Il progetto “Gli anelli del benessere” prevede dei percorsi disposti da Ponente a Levante. A novembre 2024 prende vita con la realizzazione del primo percorso nel Municipio Centro-Est. Nel frattempo, proseguono i lavori su ulteriori percorsi, a partire dal “Medio Levante”, seguito da “Val Bisagno”, “Ponente”, “Medio Levante” e infine “Levante”.

I percorsi sono inseriti all’interno di Komoot, l’app di navigazione e pianificazione di percorsi outdoor, particolarmente apprezzata dagli amanti degli sport all’aperto e già disponibile sugli app store di Android e iOS.

Questi possono essere visualizzati, con o senza il download dell’applicazione stessa, e scaricare gratuitamente la zona di interesse.

La navigazione “turn-by-turn” ti guida e ti mostra i punti di interesse, fornendo informazioni storico-artistiche e dettagli tecnici come la distanza, la difficoltà del percorso e il dislivello. Commenti vocali descrivono le aree di interesse e offrono preziosi suggerimenti su come affrontare la camminata e gestire al meglio le energie lungo il tragitto.

Il progetto “Gli anelli del benessere”

Ufficializzato nel luglio 2023, nasce nel 2018, quando il Comune di Genova inizia il suo percorso nel decalogo delle città in salute con l’adesione alla rete “Città della corsa e del cammino”. Attraverso la sottoscrizione del manifesto “La salute nella città bene Comune”, Genova avanza la richiesta di ingresso nel network “C14”.

Nel 2020 la città firma il protocollo di intesa tra La Sapienza, Anci e Health City Institute, per la formazione di una nuova figura manageriale, l’health city manager, per tutelare i cittadini e il loro benessere ed entra a far parte del programma internazionale Cities Changing Diabetes, rilanciato nel 2024 in occasione del suo decennale con il nome Cities for Better Health. Nell’ambito di questa iniziativa, realizzata con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, dal 2024 il progetto prende forma grazie alla collaborazione della Direzione Marketing Territoriale e l’Health City Genoa.