Per il quarto anno consecutivo Chiavari è un Comune ciclabile. Confermato il punteggio di due bike smile su cinque per l’impegno nella promozione, nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Questa mattina, si è svolta la consegna ufficiale della bandiera gialla di Fiab con l’assessore Alessandra Ferrara e il consigliere Pietro Ugo Della Casa Zanardi Landi.

“Proseguiamo la collaborazione con Fiab Tigullio Vivinbici per sviluppare nuove iniziative con l’obiettivo di incentivare l’uso quotidiano delle bici e aumentare il livello di ciclabilità in città – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile, Alessandra Ferrara – Parallelamente, interverremo in diverse aree, potenziando la segnaletica e migliorando gli spazi per il parcheggio dei mezzi green”.