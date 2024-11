Domani, mercoledì 13 novembre, gli Amici dell’Acquario nell’ambito dei Mercoledì Scienza che da 29 anni organizzano, ospitano Carlo Tacchetti, professore di Anatomia alla Medical School, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.

Dalle esigenze di applicazione l’IA alla medicina è nato un accordo strategico tra Università Vita-Salute San Raffaele (Unisr), Ospedale San Raffaele, istituzioni inserite nel Gruppo San Donato, e Microsoft per lo sviluppo di una piattaforma di interoperabilità in ambito oncologico e per sviluppare modelli IA predittivi di tipo prognostico e di risposta terapeutica in ambito oncologico e in campo cardiovascolare, neurologico, metabolico. Per l’acquisizione di competenze specifiche del mondo medico e del mondo della computer science, Unisr ha creato un corso di laurea in computer science in healthcare in collaborazione con il Politecnico di Milano.

La capacità di curare malattie si è a lungo basata sul concetto di cura della specifica patologia. I protocolli terapeutici sono stati definiti utilizzando un approccio statistico per misurare l’efficacia di una cura, ma percentuali variabili di pazienti affetti da una specifica malattia non rispondono alle cure.

Tra i motivi di questa discrepanza: i limiti delle nostre conoscenze ci portano a considerare identiche patologie che invece lo sono solo in parte; gli individui non sono tutti identici e l’evoluzione di una specifica patologia, o la sua capacità di risposta alla terapia, sono influenzate da una variabilità individuale.

La consapevolezza che malattia e paziente sono un tutt’uno, è alla base della medicina di precisione o personalizzata. La ricerca di parametri descrittivi di questa unicità ha come conseguenza l’aumento impetuoso di dati, in gran parte acquisiti o immagazzinati in formato digitale. L’utilizzo di questa enorme mole di dati a scopo predittivo (prognostico e/o terapeutico) richiede tecniche di analisi sempre più sofisticate e l’intelligenza artificiale (IA) può rappresentare la risposta a questa esigenza.

Carlo Tacchetti è professore di Anatomia alla Medical School, Vita-Salute San Raffaele University; direttore all’ International PhD Course in Molecular Medicine, Vita-Salute San Raffaele University; coordinatore UniSR/Hsr/Microsoft AI in Healthcare strategic partnership; responsabile del gruppo Cancer Imaging Unit, Experimental Imaging Center, Irccs San Raffaele Hospital. Negli ultimi anni il prof. Tacchetti si interessa anche delle applicazioni dell’IA alla salute.

Il ciclo di incontri Sfide è organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment, Fondazione Acquario e con la promozione di Regione Liguria, Assessorato Tempo libero.

Gli incontri si svolgono ogni mercoledì, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it. Ingresso libero e senza prenotazione