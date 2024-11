Dopo l’apertura a Vezzano Ligure il Distretto 19 Val di Magra attiva in collaborazione con il Comune di Arcola un presidio sociosanitario di prossimità, in via Pedemonte, 6 ad Arcola.

L’ambulatorio per la salute sarà gestito dagli infermieri di famiglia e comunità (Ifec) che intercettano i bisogni sociosanitari della popolazione e, in particolare, svolgono attività di:

Educazione sanitaria e promozione di stili di vita sani

Gestione delle condizioni di cronicità in collaborazione con il Medico di Medicina Generale

Valutazione domiciliare del paziente

Orientamento ai servizi territoriali

Il presidio inaugurato questa mattina, 8 novembre, sarà aperto ogni venerdì, dalle 9 alle 12 e sarà raggiungibile anche con una navetta gratuita che collegherà piazza 2 giugno a via Pedemonte (I° corsa h 9.45, ultima h 11.45).

I cittadini possono presentarsi direttamente all’ambulatorio Ifec senza alcuna prescrizione per un consulto infermieristico e per la rilevazione dei parametri della salute o invitati dal medico di medicina generale.

Per informazioni: tel. 0187 604724 – 333 6273867, e-mail: ifocdistretto19@asl5.liguria.it