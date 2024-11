Promuovere la conoscenza fra imprese, rispondere all’esigenza dei grandi committenti di ampliare e qualificare la propria catena di fornitura, facilitare l’ingresso delle pmi in nuovi mercati. Dare spazio e centralità alla forza del networking per facilitare le possibilità di incontro e aumentare le opportunità di partnership tra imprese. Questi sono i principali obiettivi del B2B Mare La Spezia – Al Centro dell’Economia del Mare promosso ed organizzato da Confindustria La Spezia, Cna La Spezia, in collaborazione con Confindustria Nautica, Cna Nautica e Liguria Intenational, con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria, il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e con il patrocinio del Comune della Spezia e Miglio Blu – La Spezia per la Nautica.

Torna per il terzo anno consecutivo il 28 novembre 2024 al Terminal Crociere della Spezia l’appuntamento che incrocia la domanda con l’offerta nella cantieristica nautica e navale.

Partners dell’iniziativa: Schneider Electric, Cisita Formazione Superiore, Promostudi Campus Universitario La Spezia, Associazione Agenti Marittimi La Spezia, Associazione Spedizionieri del Porto La Spezia, Aspedo (Associazione Spedizionieri Doganali La Spezia), GEA Digital e Zurich Ag. della Spezia. Media Partner Gruppo 24 ore.

Già iscritti tutti i big della cantieristica e della portualità tra i quali: Baglietto, Bluegame, Ferretti Group, Fincantieri, Intermarine, Italian Sea Group, La Spezia Container Terminal, Sanlorenzo e Tarros. La manifestazione punta a consolidare i risultati già ottenuti nelle scorse due edizioni con 180 imprese iscritte nel 2023, provenienti per almeno un terzo da fuori regione, e oltre 700 gli incontri di B2B.

In programma anche dei seminari utili ai partecipanti: ore 10.00 – 11.00 ‘Il comparto italiano della nautica, una filiera strategica del Made in Italy’ a cura di Confindustria Nautica e Cna Nautica; ore 11.30 – 12.30 ‘L’efficientamento energetico alla base della Transizione 5.0’ con gli interventi di Nicoletta Meloni – Digital Technology Advisor Schneider Electric e Giuliana Giuliano – Sustainability Advisor Schneider Electric; ore 14.20 – 15.20 Seminario a cura di “Gruppo 24ORE”; ore 15.45 – 16.45 ‘AI e sesta rivoluzione industriale: impatti per le aziende’ ne parlerà Andrea Teja – Head of Gea Digital.

«La terza edizione di B2B Mare La Spezia prende il via con ottime premesse e significative opportunità per le aziende delle filiere coinvolte, sia a livello nazionale che internazionale-, afferma Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia -. Un segnale importante del valore di questa iniziativa ci viene proprio dai grandi committenti presenti sul nostro territorio, attivi nei settori della nautica, navalmeccanica, portualità e logistica: la loro partecipazione, costante fin dalla prima edizione del 2022, conferma l’interesse nel sostenere e far crescere B2B Mare La Spezia proprio nella nostra città. Inoltre, la rinnovata collaborazione con Confindustria Nautica e la sinergia con Liguria International rappresentano ulteriori indicatori che stiamo procedendo nella giusta direzione. Anche i numeri delle adesioni confermano l’interesse crescente intorno a B2B Mare. Auspichiamo di continuare a migliorare, offrendo alle aziende nuove opportunità di networking e partnership, valorizzando le specializzazioni del nostro territorio, in particolare la cantieristica nautica, ben rappresentata dal progetto MiglioBlu – La Spezia Nautical District».

«La Spezia è sempre più un polo nevralgico della cantieristica nautica a livello nazionale – spiega Davide Mazzola presidente Cna La Spezia – e il B2B Mare conferma questa inclinazione e la concretizza mettendo in relazione i grandi cantieri con le piccole e medie imprese. Abbiamo ancora difficoltà nel pesare correttamente il valore economico del comparto, considerando che codice Ateco di riferimento riconosce solo le due attività di cantieristica e di rimessaggio. Il numero delle adesioni e la varietà stessa della tipologia di servizi o fornitura che realizzano rende evidente la dimensione del settore. Siamo lieti che ci siano anche nuove piccole e medie imprese, spesso fortemente innovative».

«I positivi riscontri ottenuti dalle imprese nelle due precedenti edizioni di B2B Mare – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino – confermano la concretezza della formula: dialogo tra grandi e piccole imprese con incrocio perfetto tra domanda e offerta. Questo evento annuale ormai consolidato – prosegue – aggiunge un altro tassello al ruolo di primo piano che Spezia ricopre a livello nazionale ed internazionale: ricordiamo che l’economia del mare, in provincia, ha superato gli 1,1 milioni di euro di valore aggiunto nel 2022. La cantieristica costituisce il settore principale con oltre 465 milioni di euro, incidendo per il 40,6% del totale provinciale. In generale – conclude – il peso della Spezia per quanto riguarda l’economia del mare è al di sopra delle incidenze regionali e nazionali a dimostrazione dell’importanza, per l’Italia, del nostro territorio».

«Sono particolarmente orgoglioso di questo evento – ha sottolineato Ettore Antonelli, vicepresidente Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria -. Un appuntamento dedicato all’economia del mare nella sua totalità: non è sono nautica ma anche portualità. L’importanza di questa iniziativa è riuscire a far incontrare le piccole imprese con i grandi cantieri. La presenza di aziende provenienti anche da altre regioni deve essere vissuto come un incentivo per il settore».

«La filiera produttiva protagonista di questa iniziativa ha un grande rilievo per il nostro sistema portuale, che si conferma un grande contenitore di eccellenze, come quella rappresentata dalla cantieristica – aggiunge il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orinetale Federica Montaresi -. L’AdSP ha rinnovato recentemente le concessioni dei cantieri Baglietto, Sanlorenzo e Italian Sea Group, tre delle più importanti realtà produttive con forti ricadute sul territorio e simbolo di eccellenza mondiale nel settore. La formula dell’evento B2B Mare adottata si conferma vincente, perché il confronto diretto in presenza tra gli operatori costituisce un’occasione unica e strategica per consolidare rapporti tra le imprese a livello nazionale e internazionale che possono contare sempre sul ruolo di promozione e di supporto dell’AdSP».

«La Spezia è la prima provincia italiana per imprese legate all’economia del mare, ospitando i centri di progettazione e produzione dei marchi più prestigiosi al mondo nel settore degli yacht e superyacht – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Siamo la capitale mondiale della nautica e del design nautico, con oltre 3.000 aziende attive e 12.000 persone impiegate nella blue economy e grazie al progetto del Miglio Blu, che mira a favorire la crescita delle imprese attraverso investimenti infrastrutturali e programmi di formazione professionale e accademica, questo settore continuerà a svilupparsi sul territorio. Il B2B Mare rappresenta un momento di confronto fondamentale per le realtà del settore, e il fatto che si svolga qui è significativo, poiché consente di individuare nuove necessità e strategie di sviluppo, mettendo in rete le numerose aziende locali che operano nella blue economy, oltre ad essere un’altra occasione di crescita per tutti».

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita e aperta a tutte le aziende interessate. Per partecipare occorre compilare on line la “Scheda di partecipazione” presente sul sito dedicato www.b2bmarelaspezia.it.

Dal 12 novembre, gli organizzatori informeranno i partecipanti dell’apertura del “business matching” con la conseguente possibilità, solo per le aziende iscritte, di creare in autonomia, la propria agenda personale degli incontri B2B. Resterà, comunque, possibile iscriversi. Accedendo nella propria area riservata – con le credenziali utilizzate in fase d’iscrizione – attraverso la piattaforma on line sarà possibile richiedere e ricevere appuntamenti da realizzare nel corso dell’evento.

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sui programmi dei seminari tecnici, consultare il sito www.b2bmarelaspezia.it o scrivere a: Luca Cardini cardini@confindustriasp.it; Rita Tanzi tanzi@confindustriasp.it; Francesca Moriconi francesca.moriconi@cnalaspezia.it.