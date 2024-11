A Chiavari in concomitanza con gli interventi di potenziamento della rete gas in via Canale, sono previste modifiche alla viabilità in via Piacenza all’incrocio con via Ugolini. La società Italgas ha allestito questa mattina il cantiere necessario all’efficientamento della rete del quartiere.

Come da ordinanza n.128 del 4/11/24 è interdetta la sosta ed è chiusa al traffico veicolare via Ugolini, nel tratto compreso tra via Canale e via Piacenza.

In via Piacenza, in corrispondenza dell’intersezione con via Ugolini, dalla tarda serata del 8 novembre alle ore 05 del 9 novembre è sospesa la circolazione veicolare a tutte le categorie di veicoli.