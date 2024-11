È avvenuto con successo il primo lancio del nuovo sistema missilistico Teseo MK2/E Evolved sviluppato da Mbda alla Spezia, dove il gruppo ha il centro di produzione di missili antinave per eccellenza.

Mbda Italia fa parte del gruppo Mbda che progetta e produce missili e sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate terrestri, navali e aeree. Controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%), Mbda in Italia ha sedi, oltre che alla Spezia, a Roma e Bacoli.

Il nuovo sistema missilistico si inserisce nell’ambito del programma di sviluppo pluriennale per la Marina Militare, finalizzato ad apportare un sostanziale miglioramento delle capacità antinave attraverso un sistema di nuova generazione appartenente alla famiglia Teseo, conosciuta all’estero come Otomat.

Il lancio, validando la progettazione di nuovi elementi del sistema, ha confermato il successo dei test svolti in galleria del vento mirati a confermare la scelta della nuova aerodinamica, aprendo la strada verso la fase di qualifica della nuova catena aero-propulsiva prevista il prossimo anno. L’attività di validazione è stata eseguita in collaborazione con la Marina Militare.

Il sistema missilistico Teseo Mk2/E integra un mix di capacità e prestazioni uniche per missili di questa classe. In particolare Teseo MK2/E fornirà innovative prestazioni grazie a un nuovo seeker con tecnologia Aesa (Active Electronically Scanned Antenna) e a una nuova capacità nella pianificazione della missione. Tempi di reazione inferiori e un controllo del missile in volo affidato a un data link satellitare fanno inoltre parte delle più avanzate caratteristiche del sistema, che sarà in grado di contrastare efficacemente bersagli sia marini che terrestri a lungo raggio. Potrà essere utilizzato a maggiore distanza rispetto alla precedente versione, garantendo maggiore sicurezza agli equipaggi nelle loro missioni e supportando operazioni che prevedono anche attacchi in profondità per neutralizzare minacce provenienti da postazioni fisse, mobili o rinforzate, dislocate sulla terraferma.

Il sistema missilistico Teseo Mk2/E è la risposta a minacce in continua evoluzione, che generano la necessità di soddisfare nuovi requisiti operativi. Si tratta di una soluzione, definita e sviluppata in stretta collaborazione con la Marina Militare, che equipaggerà i nuovi PPA, Multi Purpose Combat Ship e i cacciatorpedinieri di nuova generazione (DDX) e affianca la precedente versione Mk2/A a bordo delle navi di classe Fremm e Orizzonte.

Teseo MK2/E sarà integrato anche sulle future fregate Fremm Evo ed è già pronto per essere adattato alle esigenze dei clienti internazionali. Grazie alle sue altissime prestazioni – ha un range pari a 350 km – rappresenterà un nuovo standard nel mercato degli armamenti antinave e la sua gamma di missioni e flessibilità integreranno perfettamente l’offerta di sistemi antinave di Mbda.

«Questa prima prova del Teseo MK2/E – afferma Giovanni Soccodato, executive group director Sales and Business Development di Mbda e managing director Mbda Italia – dimostra la validità del progetto, conferma la nostra roadmap di sviluppo, presenta un prodotto all’avanguardia della difesa navale in grado di contrastare le più sofisticate minacce, sottolineando ancora una volta come il lavoro in sinergia con il cliente porti risultati che rispondono perfettamente ai suoi requisiti. La decisione da parte della nostra Marina Militare di dotare il Teseo MK2/E del nuovo seeker Aesa, ha consentito di sviluppare competenze italiane nel settore dell’attacco di profondità e permetterà al nostro paese di partecipare al programma FC/ASW in collaborazione con Francia e Uk con attività di alto valore aggiunto e significativo contenuto tecnologico».