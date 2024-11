Un contrassegno destinato alle attività commerciali, artigianali, imprenditoriali e di libera impresa genovesi per far diventare una risorsa la loro capacità di relazionarsi in lingua francese.

L’idea è stata lanciata dall’Alliance Française de Gênes, in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova lo scorso anno, e ripresa nel 2024. Sul contrassegno, da esporre sulla vetrina della propria attività, o da riprodurre sui canali digitali, la scritta “Accueil en Français”, cioè: “Accoglienza in francese”.

L’obiettivo è quello di rendersi immediatamente riconoscibili dalle persone francofone, offrendo un’accoglienza speciale ai turisti provenienti dalla Francia (primo Paese straniero per numero di arrivi in Liguria nel 2023, ben 472.485, e per la Città Metropolitana di Genova + 21,5% di arrivi di turisti francesi a gennaio 2024 rispetto a gennaio 2023) e dagli altri principali Paesi in cui si parla francese, come ad esempio: Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco e Canada.

A quasi un anno dal suo lancio, sono all’incirca già 60 le attività che espongono il logo, a Genova, Chiavari, Rapallo, Sestri Levante e Moneglia in diversi settori: Ristoranti/Bar, Alberghi/BnB, attività commerciali varie (parrucchiere, drogheria, gioielleria, negozio di giocattoli, gelateria, macelleria, corniciaio), liberi professionisti (consulenti del lavoro, studi legali, medici, artisti). L’elenco completo è disponibile sulla pagina Instagram accueil_en_francais_genova dove vengono annunciate man mano le nuove adesioni e si può consultare anche sulla mappa google.

Le attività interessate possono ottenere il contrassegno dimostrando le capacità linguistiche del titolare, di un dipendente o anche solo di un collaboratore presente all’accoglienza/ricevimento/bancone durante gli orari di apertura. I requisiti linguistici sono: essere francofoni; avere frequentato ed ultimato un corso di livello minimo A2 presso l’Alliance Française nel corso dell’anno; essere in possesso di una certificazione francese riconosciuta (Delf, Dalf, Tcf, Dfp) almeno di livello A2 e risalente a non più di 5 anni fa; oppure sostenere gratuitamente una valutazione orale effettuata in presenza od online dal personale dell’Alliance Française (circa 5 minuti di colloquio).

Il contrassegno “Accueil en Français” ha una validità di un anno, e si ottiene semplicemente associandosi all’Alliance Française (al costo di 50 euro) con tutti i vantaggi riservati ai soci dell’Alliance Française, oltre a pubblicazioni personalizzate con foto/video sui canali digitali dell’associazione e inserimento dell’attività nel registro specifico della Camera di Commercio di Genova. Inoltre, proprio l’ente camerale genovese mette a disposizione delle prime 100 attività che intendono iscriversi il pagamento dell’intera quota annuale.

Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione possono essere richieste via mail a logo@alliancefrge.it o trovate direttamente sul sito dell’Alliance.