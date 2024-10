Circle ha sottoscritto un nuovo contratto del valore di circa 100.000 euro per la gestione digitalizzata della dogana di un terminal portuale del mar Mediterraneo.

Il contratto riguarda la proposta di progetto e di moduli software per una gestione digitalizzata e automatica delle procedure, quali la condivisione dei flussi digitali automatizzati con i sistemi IT aziendali preesistenti e la gestione dei registri doganali. Si basa su un sistema di digitalizzazione doganale evoluta che garantisce diverse funzionalità, tra cui la gestione del magazzino, attraverso la fornitura dei moduli Milos eCustoms e Milos Customs Registers. Oltre alla fornitura dei moduli citati, sono previste le attività progettuali correlate.

Luca Abatello, ceo di Circle Group, ha commentato: «Siamo orgogliosi di annunciare la firma di questo importante contratto per la gestione digitalizzata della dogana con un importante terminal di un porto mediterraneo. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Circle Group e si inserisce perfettamente nella nostra strategia di lungo termine delineata nel piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth’ e conferma il nostro ruolo di leader nell’innovazione tecnologica per la logistica e i trasporti. La digitalizzazione dei processi doganali non solo porterà maggiore efficienza e trasparenza, ma consentirà anche di ridurre i tempi di attesa e semplificare le operazioni per tutti gli attori coinvolti. Il nostro obiettivo è di facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i principali hub logistici europei. Circle Group continuerà a investire in tecnologie all’avanguardia per supportare i nostri partner e rendere il settore logistico più competitivo, sostenibile ed efficiente».