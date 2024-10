Il 30 ottobre 2024 ci sarà il primo incontro che riunisce tutti coloro che si occupano di comunicazione e promozione dello spettacolo dal vivo a Genova con l’obiettivo di avvicinare al teatro tutte le generazioni. L’incontro si intitola “Comunicare, Watson! Un rapporto nuovo tra teatri e cittadinanza” ed è organizzato dall’Università di Genova con il dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo e il Comune di Genova.

Si tratta di una giornata, aperta alla cittadinanza, al pubblico dei teatri, a studenti, studiosi e operatori, dedicata alle attività di comunicazione e promozione dei teatri di Genova, un momento di incontro fra istituzioni culturali e cittadinanza. Durante la giornata è prevista la presentazione delle strategie di coinvolgimento del pubblico da parte dei teatri della città, insieme a momenti di discussione e incontro tra pubblici diversi.

Il titolo omaggia la celebre frase di Sherlock Holmes, quando egli spiega, con una certa sufficienza, all’amico medico la soluzione di un caso, e vuole essere un’esortazione a far sì che sia più facile, quasi scontata, elementare, appunto, la comunicazione fra le istituzioni culturali e la città.

L’appuntamento nasce a partire dal Laboratorio di Promozione e comunicazione dello spettacolo dal vivo, da un’idea di Simone Pacini che lo cura con Livia Cavaglieri, Daniele D’Agostino e Giulia Taddeo, all’interno dell’accordo quadro per la collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo tra Comune di Genova e Università di Genova.

Si tratterà di un momento di confronto tra studenti, spettatori, cittadini, docenti e operatori sulle attività di comunicazione e promozione dei teatri di Genova.

Gli obiettivi sono: stimolare i teatri di Genova a confrontarsi con il pubblico attraverso il tema delle strategie di comunicazione e coinvolgimento tradizionali e digitali; facilitare per studenti e cittadini la conoscenza dell’offerta teatrale della città; offrire un’occasione di confronto intergenerazionale e di cittadinanza attiva, coinvolgendo cittadini di diverse fasce d’età, cittadini spettatori teatrali e studenti UniGe.

La mattina ci sarà una tavola rotonda: “I teatri e la città. Il teatro è la città?”, un momento in cui i teatri di Genova si racconteranno alla città, presentando le loro attività di promozione e comunicazione ma anche riflettendo sul confine fra marketing e coinvolgimento del pubblico.

L’incontro del pomeriggio sarà realizzato in modalità world cafè ovvero attraverso un processo di condivisione della conoscenza in cui gruppi di persone discutono un argomento attorno a diversi tavolini, come in un bar. Il titolo è La comunicazione e la promozione che vorremmo.

Si partirà da due domande: “Unire le diverse fasce di età, nel nome del teatro, si può?”; “È possibile non affidare solo ai social la comunicazione culturale?”.

A partire da questi spunti, le animatrici e gli animatori de Il Falcone – Teatro Universitario di Genova, Birdmen Magazine, Genova Teatro, Mentelocale, Oca Critica e Divulga&Drama, guideranno un confronto fra generazioni diverse. Dal mondo di TikTok fino a UniGeSenior, cittadine e cittadini potranno esprimere il loro punto di vista sulle strategie di comunicazione dei teatri di Genova e portare il loro contributo.

Le conclusioni verranno affidate ad Andrea Maulini esperto di marketing per la cultura a cui sarà affidato il compito di tirare le file della giornata.

Auditorium di Strada Nuova – vico Boccanegra, Genova

30 ottobre 2024 – dalle 10:00 alle 18:00 (pausa pranzo tra le 13:00 e le 15:00).

Il programma della giornata:

ore 10:00 introduzione – Livia Cavaglieri e Daniele D’Agostino;

ore 10:30 tavola rotonda: I teatri e la città. Il teatro è la città? – con Daniela Ardini, Mirella Cannata e Carlo Imparato, Sara Damonte, Antonio Di Lisio, Michele De Negri, Paolo Giorcelli, Giancarlo Mariottini, Carla Peirolero, Marina Petrillo, Veronica Righetti, Raffaella Rocca, Maria Grazia Tirasso, Lara Ziggiotto – modera Simone Pacini;

ore 15:00 world cafè: la comunicazione e la promozione che vorremmo – con Birdmen Magazine, Divulga&Drama, Il Falcone – Teatro Universitario di Genova, Genova Teatro, Mentelocale, Oca Critica, UniGe Senior – modera Roberto Cuppone;

ore 17:00 conclusioni – con Andrea Maulini – modera Giulia Taddeo.