«Il nostro obiettivo, l’abbiamo ripetuto più volte, è liberare la cultura per sprigionare nuova energia e il decreto ministeriale sui contributi allo spettacolo dal vivo andrà in questa direzione, rendendo il settore finanziato dal ministero della Cultura più aperto e con maggiori opportunità professionali per quei ragazzi e ragazze che studiano con il sogno di diventare organizzatori culturali».

Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi alla vigilia della pubblicazione del decreto ministeriale con i nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo per la triennalità 2025/2027.

«Nessuna limitazione alle coproduzioni per i teatri italiani, purché reali. Dai dati in nostro possesso risultano molte coproduzioni che per numero e configurazione non sembrano rispondere a questo fondamentale requisito. Qualche regola la porremo per i direttori di teatri che siano al contempo registi. I due ruoli possono coesistere, accade in certa misura anche all’estero, ma vogliamo sapere un po’ di più di questi spettacoli, dei costi, degli esiti artistici e dell’accoglienza del pubblico. Anche per approfondire studi di settore. Vogliamo essere rassicurati sul fatto che non venga frenata l’attività di ricerca di nuovi artisti italiani e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico. Anzi, a questo proposito, prevediamo a fianco dei direttori artistici, la figura inedita del direttore artistico junior, under 35, dedicato proprio a quel tipo di programmazione. L’obiettivo è formare una giovane classe di dirigenti culturali, di alta specializzazione nello spettacolo dal vivo e creare spazi. Monitoreremo con attenzione tutte le attività sostenute dal ministero, così nessuno potrà più certificare di aver realizzato decine di spettacoli in pochi giorni, solo per ricevere più punteggio e più contributi pubblici».

Questa regola potrebbe riguardare, per esempio, Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, che è anche regista di diversi spettacoli proposti in cartellone.